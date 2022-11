Korak na stranpot ali ko odkritje ne vzdrži testiranj

V nadaljevanju preberite:

Pred dvema letoma, oktobra 2020, je raziskovalna skupina Range Diasa z Univerze v Rochestru osupnila javnost z odkritjem materiala, ki je bil superprevoden pri 14 stopinjah Celzija. Dasiravno je bil za pojav nujen orjaško visok tlak, je bilo odkritje prelomno. Završalo je tako v znanstveni skupnosti kot v laični javnosti. Danes je njihov članek umaknjen, v odkritje se je zažrl velik črv dvoma, med avtorji raziskave in kritiki pa se je vnel srdit spopad.

Raziskave na meji mogočega, izmerljivega in razložljivega so težke. Vložki so visoki, morebitne nagrade pa tudi. Kadar se pod prsti nekoga vse spremeni v zlato, sta možni dve razlagi. Za Diasa razlage še nimamo. Znanstveniki so ljudje in so si različni. Nekateri ubirajo bližnjice, nekateri hitijo, nekateri so površni. Rigorozno prebiranje člankov in neodvisno ponavljanje eksperimentov odklone naposled izločita, četudi znanost vmes naredi korak na stranpot.