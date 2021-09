Čistoča kot temelj vesoljskega raziskovanja

V nadaljevanju preberite:

Potovanje na druga telesa osončja in prinašanje vesoljskega materiala na Zemljo je namreč zelo odgovorna naloga. Da bi preprečili neželeno ali celo nevarno kontaminacijo z organsko snovjo, morajo znanstveniki sonde pred izstrelitvijo sterilizirati, prinesene vzorce kamnin pa hraniti v varnih in zaprtih laboratorijih.



Vsak najmanjši del vesoljske sonde zato temeljito očistijo in sterilizirajo v tako imenovanih čistih sobah. Inženirji med delom v sobi med drugim ne smejo uporabljati parfuma, ličil, uhanov, ne smejo nositi flanelastih, volnenih ali razcefranih oblačil in morajo imeti ostrižene nohte. Intenzivno sterilno okolje pa ima tudi eno veliko pomanjkljivost. Med najrazličnejšimi organizmi se najdejo takšni, ki so odporni proti temeljitemu čiščenju in dezinfekciji. Sonde zato v resnici niso nikoli povsem čiste, v vesolje pa pošiljamo najbolj trdovratne organizme, ki lahko uspevajo v izjemno zahtevnih razmerah. Pomenljive so besede Nasinega znanstvenika Johna Grunsfelda iz leta 2015: »Vemo, da je življenje na Marsu, saj smo ga sami poslali tja.«