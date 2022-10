Dart uspešno premaknil asteroid

,Sonda Dart je 26. septembra pisala zgodovino, ko se je natančno zaletela v nebesno telo, in sicer v lunico dvojnega asteroida Didimos. Že to je bil velik uspeh, vendar niso nemudoma vedeli, ali so dejansko spremenili njegovo orbito okoli večjega vesoljskega kamna.

S teleskopi so budno opazovali asteroid in potrdili, da je bil Dart še kako učinkovit. Okoli 160 metrov širok Dimorfos je za pot okoli večjega 780 metrov širokega Didimosa pred trkom potreboval 11 ur in 55 minut, po trku se je ta pot skrajšala za kar 32 minut na 11 ur in 23 minut. »Uspeh bi bil že, če bi se orbita skrajšala za 10 minut,« je poudaril Bill Nelson, administrator Nase.

Površje Dimorfosa dve sekundi pred trkom. FOTO: NASA/Johns Hopkins APL/AFP

Tako so pri Nasi dokazali, da imajo tehnologijo, da lahko planet zaščitijo pred vesoljsko nevarnostjo. Od znanih asteroidov in kometov nam noben ne grozi, vendar pa je naša vesoljska soseščina nepredvidljiva in lahko se pojavi vesoljski kamen, dovolj velik, da uniči življenje na planetu, kot ga poznamo. Že majhen premik oziroma majhna sprememba hitrosti kroženja nebesnega telesa, bi lahko pomenila rešitev Zemlje, saj se milimetrska razlika v nekaj letih lahko spremeni v kilometrsko. Vsekakor pa je ključno, da nevarno nebesno telo opazijo dovolj zgodaj, so poudarili pri Nasi. Lori Glaze, direktorica direktorata za planetarno znanost pri Nasi, je pojasnila, da so učinki kinetičnega trka lahko odvisno od lastnosti asteroida, njegove sestave, zato bi ob morebitni nevarnosti bilo pomembno, da bi lahko poslali odpravo, ki bi ga natančno preučila.