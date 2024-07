Astronavta ostajata v vesolju, datuma vrnitve še ni

Nasa in Boeing še nista določila datuma, kdaj se bosta astronavta Suni Williams in Butch Wilmore s starlinerjem vrnila na trdna tla. Hočejo se namreč prepričati, da bodo problematični potisniki vseeno dovolj zanesljivi, da se bo posadka varno vrnila domov.

Astronavta sta se z novim plovilom za prevoz posadke proti mednarodni vesoljski postaji podala 5. junija, tam bi morala ostati dober teden, vendar se je na poletu izkazalo, da ima plovilo precej težav, in sicer zaradi puščanja helija, okvarilo pa se je tudi pet od 28 potisnikov, s katerimi manevrirajo plovilo v tirnici.

Williamsova in Wilmore se nad podaljšanim bivanjem na vesoljski postaji sicer ne pritožujeta. »Imamo se odlično, naredila sva več znanstvenih poskusov, vseskozi pa sodelujeva pri testiranju starlinerja,« je poudarila Suni Williams, ko sta se astronavta včeraj oglasila s postaje. Dodala je, da gre za testni polet, zato so pričakovali, da bodo našli kakšne pomanjkljivosti.

Butch Wilmore je prepričan, da se bosta varno vrnila domov z dotičnim plovilom. Opravila sta več simulacij, kaj vse bi lahko šlo narobe, vendar bi vsi odgovorni težavam radi prišli do dna. Po odhodu s postaje bodo namreč odvrgli servisni modul, ki bo zgorel v orbiti, zato bi radi nabrali kar največ podatkov, da bi odpravili težave na prihodnjih plovilih.

»Smo v zahtevnem poslu. Poleti s človeško posadko niso preprosti, v preteklosti so se v večini plovil pojavljale težave, taka je narava našega dela. Nasin moto je, da neuspeh ni možnost, zato ostajamo tu, da dobimo podatke, na podlagi katerih bomo sprejeli pravilne odločitve,« je poudaril Wilmore. Izkušeni ameriški astronavt je še dodal, da je pri ročnem upravljanju plovila, ko sta se približevala postaji, zaznal, da plovilo ni optimalno, »vendar je bilo še vedno impresivno«. Starliner se je na koncu poleta avtonomno pripojil na postajo. Teh malih potisnikov sicer ne potrebujejo za iztirjenje, pri tem manevru bodo uporabile druge motorje, s katerimi se bo starliner dovolj upočasnil, so pa potisniki potrebni, da se pravilno namesti za začetek tega manevra.

Suni Williams in Butch Wilmore sta se oglasila s postaje. Poudarila sta, da se imata odlično. FOTO: Nasa

Steve Stich, direktor Nasinega programa za komercialna plovila, je poudaril, da za zdaj velja, da se bosta Williamsova in Wilmore vrnila domov s starlinerjem. »Lepo dejstvo pri tem programu je, da imamo dve plovili, dva različna sistema, s katerima se lahko posadke vrnejo iz vesolja,« je pojasnil. Nasa ima na voljo tudi dragona podjetja Spacex, ki redno leti proti postaji in nazaj. »Imamo še nekaj časa, da preučimo podatke, in potem se bomo odločili o morebitnih spremembah, vendar je prva možnost, da se Butch in Suni vrneta s starlinerjem. Trenutno ne vidim razloga, zakaj ne bi bilo tako.« Če bi Nasa vendarle morala poslati dragona kot reševalno plovilo, bi bilo to za Boeing udarec brez primere.

Mark Nappi, vodja programa pri Boeingu, je dodal, da bodo do konca prihodnjega tedna testirali okoli 30 ukrepov, s katerimi naj bi rešili težave s puščanjem helija in potisniki. Med drugim so pri Nasi in Boeingu začeli testirati potisnike v tovarni v Novi Mehiki, da bi ugotovili, ali je bila težava v tem, kolikokrat so potisnike prižgali in ugasnili v vesolju. Inženirji še menijo, da je helija za vrnitev dovolj – s tem plinom namreč vzdržujejo tlak v pogonskem sistemu.

Stich je še povedal, da bi Nasa starlinerja rada videla na trdnih tleh do sredine avgusta, torej preden se novi Spacexov dragon odpravi proti postaji, predvideno je, da se bo priklopil na pristajališče, ki ga zdaj zaseda starliner. Do konca tega meseca naj bi vedeli več, je dodal.

Testni polet starlinerja je podlaga za certificiranje plovila, da bi postalo operativno in redno letelo v vesolje. Pred poletom so predvidevali, da bo prvi operativni polet Boeingovo plovilo opravilo v začetku prihodnjega leta, vendar se zdaj to zdi malo verjetno, saj bodo morali opraviti veliko popravljalnih ukrepov.