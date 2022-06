Detajlno kartiranje je nesporno vrh geološkega dela

V nadaljevanju preberite:

Jože Čar je eden vodilnih slovenskih geologov. Po diplomi na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo je kot geolog vrsto let deloval v idrijskem rudniku živega srebra, kjer se je posvečal tako proizvodnim potrebam rudnika kot geološkim vprašanjem o nastanku srednjetriasnega tektonskega jarka in razvoju srednjetriasnih kamnin v idrijskem rudišču.

V nadaljevanju strokovne in znanstvene poti na inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni je raziskoval genetske povezave nastanka krasa z litološko zgradbo, tektoniko in geološko strukturo. Niti hidrologija mu ni ostala tuja; v začetku osemdesetih se je posvetil geomehaniki in hidrogeološkim raziskavam za vodno oskrbo Idrije in drugih delov severne Primorske. Med letoma 1998 in 2005 je predaval na oddelku za geologijo NTF. Kot je dejal sam, mu je bilo to delo v veliko veselje. Pred tem in kasneje pa je – geološko kartiral. Še danes je kartiranje ena njegovih najljubših dejavnosti, pri osemdesetih letih, dopolnil jih je aprila, je še zmeraj prav po otroško radoveden in vedoželjen.

Veliki strokovnosti dr. Čarja so se pred kratkim poklonili na geološkem zavodu in mu podelili medaljo Marka Vincenca Lipolda za življenjsko delo.