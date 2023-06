Dizajnerski in tehnološki presežek, ki prepriča tudi največje dvomljivce

To je telefon z značajem, kar nakazuje že na prvi pogled. Njegova zunanjost je nedvomno edinstvena, zlasti na hrbtni strani, kjer padejo v oči v krogu zajete tri leče. Poseben dizajn tako že takoj nakazuje, da je to telefon, ki bo svoje lastnike razvajal s čudovitimi fotografijami in videoposnetki. Magic (op. a. prevod iz angleščine je čarobno) ni torej naključno ime serije, ki se je na trgu zasidrala kot sinonim za vrhunsko tehnologijo s podpisom Honor.

Novi Honor Magic5 Pro smo testirali en teden. Predvsem nas je zanimalo, kako deluje njegov fotoaparat. Ker smo ravno pred sezono nepozabnih potovanj, smo želeli preveriti, ali je to telefon, ki bo postal »must have« za vse tiste, ki želijo svoje spomine ovekovečiti z izjemnimi večpredstavnimi posnetki.

Turisti v Ljubljani – odlična fotografska izkušnja tudi za bolj nevešče uporabnike

Prelevili smo se v tipične turiste in si ogledali prestolnico skozi tri izpopolnjene objektive telefona. HONOR Magic5 Pro je opremljen s trojnim sistemom glavne kamere, ki vključuje širokokotno kamero 50 MP, ultra širokokotno kamero 50 MP in telefoto kamero 50 MP, kar naj bi bila odlična osnova za izjemno fotografsko izkušnjo. Se to uresniči tudi v praksi?

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

Odgovor je definitivno pritrdilen. Kamere delujejo tako skupaj kot samostojno in to je osnova za to, da lahko ustvarimo najboljšo možno fotografijo. Magic5 Pro vse opravi sam in tako samodejno preklopi objektiv. Popolnoma nov algoritem Millisecond Falcon Capture pa zagotovi, da bo fotografiranje hitro in natančno, s hitrim samodejnim ostrenjem tudi ponoči.

V praksi to pomeni, da običajen uporabnik telefona nima veliko dela – poiskati mora samo najljubši kader, vse drugo opravi Honor Magic5 Pro. Rezultat so fantastični! Barve so izrazite, podobe jasne, žive in svetle – tudi v bolj nehvaležnih vremenskih razmerah.

FOTO: osebni arhiv

Tudi ponoči so fotografije prav profesionalne – Honor Magic5 Pro deluje tako, kot smo pričakovali: objektivi vsrkajo dovolj svetlobe, tako da so nočni posnetki izjemno atraktivni in ostri. Dobra plat tega je tudi hitrost zajema fotografije, razen v izraziti temi, ko zaslonka potrebuje več časa. In to so sekunde, ki jih je vredno počakati, saj so rezultati resnično pohvalni.

Telefon se ponaša tudi s popolnoma novo tehnologijo Ultra Fusion Computational Optics. Gre za računalniški optični algoritem, ki dopolnjuje sistem kamere in drastično izboljša jasnost slike pri 3,5- do 100-kratni povečavi, s čimer se naprava razlikuje od drugih pametnih telefonov na trgu. Rezultat? Izjemno natančna fotografija oddaljene turistične atrakcije, čeprav jo konkretno približamo. Magic5 Pro tako omogoča jasne fotografije kadrov, ki jih morate zaradi oddaljenosti približati. Takšen učinek smo do zdaj lahko videli samo pri profesionalnih fotoaparatih.

Prav profesionalni makro posnetek. FOTO: osebni arhiv

Zelo dobro se telefon izkaže pri ustvarjanju popolnih selfijev, pri čemer imate možnost vklopa ali izklopa lepotnega učinka.

Ne samo fotografije, Honor Magic5 Pro zagotavlja, da boste postali tudi najboljši režiser svojih videoposnetkov. Filmsko dovršeni videi bodo nedvomno zasedli pomembno mesto v vaših videoalbumih. Nas je navdušila predvsem novost, da lahko odlične posnetke ujamemo tudi v gibanju – torej letos ste lahko brez dvomov, ujeli boste najlepši skok v vodo! Vse to zaradi funkcije AI Motion Sensing Capture, ki lahko samodejno zazna najvišjo točko skoka ali najboljši trenutek teka in posnetek zajame v izjemno visoki ločljivosti. Dodatni bonus je seveda tudi možnost snemanja 4k video.

To je to, kar smo že dolgo čakali in pričakovali – pametna naprava se dejansko instinktivno prilagaja različnim razmeram in tako pričara jasne in izjemno žive prizore, ki obogatijo album spominov. Če bi telefon lahko testirali dlje časa, bi nedvomno šel z nami na poletno potepanje po svetu.

Zabava brez omejitev

In to je nedvomno še ena prednost telefona Honor Magic5 Pro. Zabava je z njim skoraj neskončna. Izjemno zmogljiva baterija nam je zagotovila neskončno zabave: slikanje, fotografiranje, deljenje fotografij in večurno brskanje po spletu – vse to zdrži kot za šalo. In če si med počitnicami ali na dolgi poti z vlakom ali letalom zaželite kakšen filmski maraton, bo to prava kinematografska izkušnja. Izjemno velika baterija 5100 mAh5 zagotavlja neprecenljivo filmsko izkušnjo, ko pa se vendarle izprazni, ste tudi brez težav.

Mi smo telefon preizkusili na več načinov in mu postavili tudi najbolj obremenjujoče izzive – dejansko smo pogledali več ur videovsebine, pred tem pa se sprehajali po prestolnici in iskali kakšen zanimiv kader. Baterija je zdržala ves dan, zvečer, ko smo telefon priklopili na elektriko, pa … presenečenje! Hitro polnjene je resnično brzinsko! Telefon se je napolnil v pičlih 48 minutah.

Telefon je postal naš najbolj zvesti asistent tako pri službenih kot zabavnih opravilih, zato je nujno, da se nanj lahko 100-% zanesemo. Osnova za to sta baterija in hiter polnilnik. Oboje lahko pri telefonu Honor Magic5 Pro ocenimo s čisto petko.

Markanten in hkrati izjemno eleganten

To je telefon, ki nobenega ne pusti ravnodušnega. Njegova edinstvena zasnova »Eye of Muse« je popolnoma postavila na glavo običajen dizajn pametnih telefonov. Zasnova obroča s tremi zvezdicami je tako posebna in markantna, da vzbudi zanimanje pri še tako zahtevnih uporabnikov. Čeprav je obroč estetsko v središču pozornosti, pa nikakor ne deluje vsiljivo; še več, je pravi dizajnerski dragulj, s katerim lahko zlahka izžarevate svoj osebni slog.

Telefon je nasploh do podrobnosti zasnovan v prefinjeni eleganci, ki se izraža tudi v glamuroznem zaslonu z ukrivljenimi robovi. Čeprav deluje robustno, je oblikovalcem uspelo ustvariti neverjetno prefinjenost. Telefon je presenetljivo lahek in se odlično prilega roki – dokazano ga lahko upravljate, tudi če imate manjšo dlan.

Foto Honor

Honor Magic 5 Pro ima 6,81-palčni zaslon LTPO OLED, odlikuje ga pametna frekvenca osveževanja 120 Hz in podpira HDR10+. Ločljivost zaslona je 2848 x 1312, kar omogoča res dobro sliko. Zaslon ima tudi višjo stopnjo svetlosti (1800 nitov), zaradi česar ga lahko zlahka uporabljate tudi ob neposredni sončni svetlobi – tudi, ko boste gledali zemljevid pod opoldanskim poletnim soncem. Preizkusili smo ga tako sredi dneva kot tudi zvečer – v obeh primerih je bilo branje enostavno, celo nekoliko lažje. Verjetno tudi zaradi dejstva, da je zaslon opremljen s funkcijo, ki ščiti oči in hkrati zagotavlja varno in bolj jasno sliko tudi v temi. To je prvi mobilni telefon s certifikatom TÜV Rheinland Circadian Friendly.

Telefon smo lahko resnično bremenili s pestrimi vsebinami, preizkusili smo se tudi v grafično zahtevnejših igrah. Tudi tukaj ni bilo ovir, kar nedvomno zagotavljata izpopolnjen operacijski sistem MagicOS 7.1 in nadgrajen grafični procesor Turbo X, ki ob manjši porabi energije zagotavlja večjo in stabilnejšo hitrost sličic na sekundo. HONOR Magic5 Pro uporablja UFS 4.0 za bliskovni pomnilnik in se ponaša z neverjetno hitrostjo shranjevanja do 4000 Mb/s, kar je 100-odstotna izboljšava glede na UFS 3.1. Poleg tega naprava uporablja najnovejši dinamični pomnilnik z naključnim dostopom (DRAM) LPDDR5X, ki omogoča hitrejše pridobivanje podatkov iz pomnilnika.

Magic5 Pro v travniško zeleni barvi je eleganten in hkrati izžareva svoj izraziti pustolovski značaj. Pozdravljamo edinstveno dizajnersko rešitev, ki ta telefon razlikuje od drugih pametnih naprav. Je presenetljivo lahek in ga zlahka spraviš tudi v žep. Navdušila nas je njegova izjemna zmogljivost tudi v trenutkih polne obremenitve. Hitro polnjenje je pa sploh odlika, ki še kako pride prav.

Zaključni vtisi

Čarobnost tega paradnega konja se skriva v treh elementih: fotografskih objektivih, samosvoji podobi in neverjetni vzdržljivosti. To je telefon, ki ga priporočamo vsem, ki jim ni vseeno, kakšne fotografije bodo shranili v svoj album, in vsem tistim, ki iščejo napravo, ki jim bo s svojimi inovativnimi funkcijami olajšala vsakdanja opravila.

Je Honor Magic5 Pro dizajnerski grdi raček ali pogumni trendsetter? Nam je prav njegova stilska samosvojost všeč, saj ne podlega že videnim vzorcem, ampak s svojo samozavestno edinstvenostjo utira pot v nove telefonske modne sfere.

In ne nazadnje: Honorju je uspelo v eni napravi strniti vse sodobne zahteve trga in je tako zasnoval telefon, ki zadovoljuje še tako zahtevne uporabnike. In to je nova meja mobilne popolnosti, ki nam odpira čisto nov svet pametne tehnologije.

Telefon HONOR Magic5 Pro je v Sloveniji na voljo v dveh zelo privlačnih barvah – črni in travniško zeleni. Za obe so navdih iskali v naravi. Kupite ga lahko pri operaterjih Telekom Slovenije, A1 in Telemach.

Naročnik oglasne vsebine je Honor