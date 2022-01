Evropski povratnik

Eureca je bil evropski raziskovalni satelit, ki so ga oblikovali za večkratno uporabo, a druge odprave mu niso odobrili. Satelit s 15 znanstvenimi instrumenti so izstrelili konec julija 1992 z ameriškim raketoplanom Atlantis (odprava STS-46).

V prvi odpravi so raziskovali predvsem, kako se v mikrogravitaciji obnašajo različni organski in anorganski materiali, opazovali so Sonce in Zemljo in globoko vesolje, prav tako pa so ob koncu odprave preverili, ali je bil satelit deležen trkov z meteoroidi in vesoljskimi smetmi. Z raketoplana so ga izpustili 2. avgusta, torej nekaj dni po izstrelitvi, z višine 420 kilometrov se je dvignil v operativno orbito na višini 508 kilometrov. Znanstveno opazovanje se je začelo 7. avgusta 1992.

Izstrelitev: 31. julija 1992 Masa: 4490 kg Velikost (brez solarnih panelov): 4,6 x 2,6 m Konec odprave: 1. julija 1993

Satelit je bil izdelan iz karbonskih vlaken in titana, opremljen je bil z zložljivimi solarnimi paneli, kar je bilo pomembno pri lovljenju satelita. S štirimi motorji se je ob koncu načrtovanega obdobja za prvo odpravo spustil na višino 300 kilometrov, tam ga je znova čakal raketoplan, in sicer Endeavour (odprava STS-57). Satelit so 1. julija 1993 uspešno ujeli in ga znova dostavili na trdna tla. Po pregledu, kako je 11-mesečno bivanje v orbiti vplivalo na materiale, in morebitnem popravilu ter namestitvi novih znanstvenih instrumentov so se satelitu sprva obetale še štiri odprave, a so vse odpovedali.

Takole so satelit znova ujeli. FOTO: Nasa/Esa

Satelit je eden redkih, ki je po odpravi znova na Zemlji cel in nepoškodovan. Zdaj je razstavljen v švicarskem muzeju za transport v Lucernu.