Evropski satelit za opazovanje vodnega cikla

Sateliti za opazovanje Zemlje so v obdobju podnebnih sprememb še posebej ključni. Evropska vesoljska agencija je v orbito 2. novembra 2009 z rusko raketo rokot (istočasno so izstrelili tudi probo-2) poslala satelit za opazovanje vlažnosti zemlje in slanosti oceanov Smos, ki je del programa Živi planet.

Izstrelitev: 2. novembra 2009 Višina orbite: 764 km Masa (ob izstrelitvi): 658 kg Velikost: 2,4 x 2,3 m

Vlažnost prsti je pomemben vidik podnebja, slanost oceanov pa vpliva na gostoto vode in s tem na morske tokove, hkrati pa tudi na ogljični cikel. S podatki satelita lahko med drugim pripravljajo boljše vremenske napovedi, opazuje pa tudi sneg in led, tako da so podatki uporabni za preučevanje kriosfere.

Podatke pošilja skoraj v realnem času. Kot dodajajo pri Esi, so z uporabo teh podatkov lahko izboljšali naš vsakdanjik, ugotovili pa so, da lahko z njim poleg osnovnih nalog spremljajo še Sončevo aktivnost in vesoljsko vreme. Opremljen je namreč z radiometrom, ki deluje na več frekvencah in zato lahko spremlja različne parametre. Življenjska doba satelita je bila tri leta, a je v orbiti že 12 let in še vedno deluje brez večjih težav.