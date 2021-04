Google bo znova fotografiral slovenske ulice

Google se bo tokrat osredotočil na pločnike in ulice v Škofji Loki, Murski Soboti, Sežani, Krškem, v Mozirju, Radljah ob Dravi, Črnomlju ... FOTO: Tomi Lombar/Delo



Snemanje začeli poleti leta 2013

Ameriški tehnološki velikan Google, ki od leta 2014 ponuja storitev Street View (Ulični pogled) tudi za Slovenijo, bo z 8. aprilom nadaljeval zajemanje fotografij za osvežitev storitve, so sporočili iz pisarne informacijskega pooblaščenca.Google se bo po navedbah informacijskega pooblaščenca tokrat osredotočil na pločnike in ulice v Škofji Loki, Murski Soboti, Sežani, Krškem, v Mozirju, Radljah ob Dravi, Črnomlju, Cerknici, Ravnah na Koroškem, Ljubljani, Ilirski Bistrici, Postojni, Sevnici, Kočevju, Ptuju, Mariboru, Kranju, Novem mestu, Litiji, Celju, Kopru, Radovljici, Šmarju pri Jelšah, Tolminu, Žalcu, Novi Gorici, Ajdovščini, Brežicah, Idriji, Gornji Radgoni, Slovenski Bistrici, Trebnjem, Lendavi, Slovenj Gradcu, Slovenskih Konjicah, Grosuplju in Ormožu.Kot je še zapisal informacijski pooblaščenec, s podrobnejšimi informacijami ne razpolaga, več informacij glede varovanja zasebnosti pa je na voljo na Googlovi spletni strani oziroma neposredno pri družbi. Google je snemanje ulic po Sloveniji začel poleti 2013, storitev Street View (Ulični pogled) pa je za državo vključil v začetku 2014. Od takrat redno posodablja svojo bazo posnetkov.Aplikacija Street View, ki je na voljo znotraj Googlove aplikacije za zemljevide, uporabnikom omogoča raziskovanje sveta skozi 360-stopinjske posnetke mest, cest in naravnih znamenitosti. Storitev pokriva številne države, uporabnikom pa so na voljo tudi tematske vsebine zanimivih krajev.