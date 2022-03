Google v Ukrajini onemogočil aktualno spremljanje razmer na cestah

Google je v Ukrajini onemogočil prikazovanje aktualnih prometnih podatkov v svoji aplikaciji zemljevidi. Aplikacija informacije zbira prek anonimnih podatkov androidovih telefonov, s čimer omogoča prikaz obremenjenosti cest in krajev. Funkcija je bila zaradi zaščite uporabnikov v regiji začasno izklopljena, predstavniki Googla so za Reuters dejali, da so ukrepali po posvetovanju z regionalnimi oblastmi. Čeprav so aktualni prometni podatki onemogočeni, pa osnovne funkcije aplikacije, recimo navigacija, še vedno pravilno delujejo.

Podatki o aktualnem stanju v prometu se posodabljajo v realnem času, ker pametni telefoni googlu pošiljajo anonimizirane podatke o svojih lokacijah. Ko se veliko telefonskih signalov premika počasi ali miruje, aplikacija pokaže preobremenjenost ceste in tudi preračuna, koliko časa, upoštevajoč zastoj, se potrebuje za prihod na cilj.

Izklop Googlovih podatkov pomaga ohranjati varnost ljudi, a po drugi strani ljudje na omrežjih delijo posnetke potovanj, tako da ni težko ugotoviti, kje so bili ti posneti in v katero smer se množica premika.

Ali lahko s pomočjo telefonskih signalov ugotovimo premike vojaških čet?

Da in ne. Od začetka ruske invazije na Ukrajino raziskovalci analizirajo odprte kode in prebirajo podatke iz različnih virov, da bi bolje razumeli dogodke. Kot pravi Benjamin Strick, direktor preiskav britanskega Centra za informacijsko odpornost, je malo verjetno, da prometne podatke v Ukrajini ustvarjajo tudi mobilni telefoni vojakov.

24. februarja je odprtokodni raziskovalec obveščevalnih služb v Združenih državah združil satelitske radarske slike in podatke o prometnih zastojih iz ukrajinske meje ter pravilno ugotovil, da se je začela invazija ruskih sil na Ukrajino. A podatki, če jih ne preverimo še drugje in jih ne znamo pravilno interpretirati, lahko kažejo na gost promet okoli mest in bi lahko prihajali od telefonov civilistov, in ne oboroženih sil. »Ljudje bi to lahko objavili na omrežjih in trdili, da je tam veliko ruskih vozil, čeprav bi bili to ljudje, ki bežijo z območja,« je dejal Strick za BBC.