Količina ogljikovega dioksida v ozračju je največja v 650.000 letih, kažejo podatki ameriške vesoljske agencije. Ta in še drugi toplogredni plini poganjajo podnebne spremembe, le še nekaj malega časa imamo, da z ostrimi ukrepi preprečimo najhujše scenarije, o čemer bodo v prihajajočih dneh tudi govorili na podnebni konferenci v Glasgowu.

Vesoljske agencije imajo v orbiti floto satelitov, ki spremljajo dogajanje na našem planetu. Prvi satelit, namenjen izključno spremljanju toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida in metana, je bil japonski Gosat ali Ibuki, kar v prevodu pomeni »dih«. Japonska vesoljska agencija Jaxa podatke deli z vsemi drugimi agencijami, da dobimo kar se da jasno sliko o stanju v atmosferi. Kot so zapisali na spletni strani Jaxe, je satelit, ki je v orbiti od januarja 2009, torej še iz obdobja, ko je bil v veljavi kjotski protokol, namenjen spremljanju izvorov in ponorov ogljikovega dioksida.

Izstrelitev: 23. januarja 2009 Masa (ob izstrelitvi): 1750 kg Velikost (brez sončnih panelov): 2 x 1,8 x 3,7 m Višina orbite: 670 km

Satelit meritve odčitava v 56.000 točkah v atmosferi in je izredno natančen, hkrati pa lahko spremlja premikanje toplogrednih plinov in njihovo absorpcijo. »Ibuku je ena ključnih odprav za prihodnost Zemlje,« so zapisali pri Jaxi in dodali, da so s tem satelitom tudi določili skupne metode spremljanja toplogrednih plinov.

Satelit okoli našega planeta kroži na višini 670 kilometrov in Zemljo obkroži v približno 100 minutah. Glavni instrument je senzor za toplogredne pline, ki deluje v več valovnih dolžinah, opremljen pa je tudi s spektrometri, s katerimi lahko zaznava posamezne elemente v atmosferi.

Gosat je 29. oktobra 2018 dobil naslednika, Gosat 2, ki je še natančnejši, meri pa lahko tudi koncentracije ogljikovega oksida in dušikovega dioksida. Jaxa trenutno gradi še izboljšan model Gosat-GW, predvidoma bo nared čez dve leti.