Gotovine ne sprejemamo, plačajte z aplikacijo

V nadaljevanju preberite:

Pred prihodom na Kitajsko ni dovolj, da si priskrbite letalsko vozovnico, uredite vizum in rezervirate nastanitev, temveč si je treba na mobilni telefon namestiti tudi več kitajskih aplikacij, drugače je življenje tamkaj skorajda nemogoče.

Milijarda in 400 milijonov ljudi na Kitajskem je vsaj na internetu svet zase. Na Kitajskem ne delujejo ne google, ne facebook, ne instagram, ne x (twitter), ne youtube (in še mnoge druge nam znane spletne platforme), s cenzuro googla pa je povezana še blokada številnih hčerinskih aplikacij, denimo pri nas zelo razširjene googlove navigacije in googlovega prevajalnika. A četudi so vse omenjene aplikacije blokirane, to še zdaleč ne pomeni, da se je v tej državi mogoče znajti brez interneta.

Pred prihodom si je treba nastaviti aplikaciji wechat in alipay ter urediti navidezno zasebno omrežje (VPN, virtual private network). Bistvena aplikacija je wechat. Na Kitajskem ji pravijo kar švicarski nož med aplikacijami, saj združuje možnosti številnih drugih aplikacij.

Osnovni namen je pisna, glasovna in videokomunikacija, torej enako, kar pri nas počnemo prek whatsappa, vibra ali facebook messengerja. Wechat prav tako omogoča deljenje trenutne lokacije, kontaktov in pošiljanje pesmi. Toda dodana vrednost je, da je wechat tudi plačilna platforma, saj lahko svoj profil povežete s kreditno kartico že ob registraciji. Vsak uporabnik ima svojo kodo QR za plačevanje in prejemanje denarja, denar na vaš profil wechat pa vam lahko nakaže tudi prijatelj, zato lahko opravljate plačila brez kreditne kartice.

Zelo podobno deluje konkurenčna aplikacija alipay. Vse osnovne funkcije so enake, le da jo na Kitajskem bistveno bolj uporabljajo za plačevanje kot za komunikacijo. Vsaj z grafičnega vidika je lepše oblikovan alipay, prav tako tujcem omogoča samodejno prevajanje vseh podstrani iz kitajščine v angleščino, čeprav je začetna stran tudi pri wechatu v angleščini. Pri alipayu je na voljo celo vodnik, kako se tujec najlažje znajde v vsakdanjem življenju na Kitajskem.

Drugo bistvo obeh aplikacij je v mini programih, ki so povezani v enotno središče. Prek wechata in alipaya lahko namreč dostopate do številnih drugih manjših povezanih aplikacij, denimo za naročanje taksija, odpiranje menija v restavracijah, plačevanje javnega prevoza, nakup letalskih vozovnic, rezervacije muzeja, naročanje hrane na dom in celo za rezervacijo termina pri zdravniku. Vse je na enem mestu.