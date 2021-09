Guterres jezen na vesoljske milijarderje

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob začetku splošne razprave svetovnih voditeljev na 76. zasedanju generalne skupščine ZN opozoril na vse večje razlike med ljudmi in da se svet premika v napačno smer. Okrcal je tudi milijarderje, ki za zabavo letijo v vesolje, na Zemlji pa so milijoni ljudi lačni. Kot je dejal, s poleti širijo »bolezen nezaupanja«.







Julija se je najprej v spremstvu množice radovednežev na kratek polet v vesolje skupaj s sodelavci podal Richard Branson in nato pripravil bogato zabavo z znanimi nastopajočimi glasbeniki in raz­livanjem šampanjca. Nekaj dni poz­neje mu je sledil še najbogatejši Zemljan Jeff Bezos, ki je sicer pred poletom nekaj sto milijonov dolarjev daroval različnim muzejem in dobrodelnim organizacijam. Svoje dogodivščine oba poskušata prikazati v luči napredka, češ da tako sleherniku približujeta vesolje, vendar je jasno, da bo preteklo še mnogo mnogo vode, preden bo lahko skoraj vsak skočil na izlet v vesolje. Minuli konec tedna se je s tridnevnega orbitalnega vesoljskega poleta s kapsulo dragon podjetja SpaceX vrnila posadka odprave, ki jo je financiral milijarder Jared Isaacman. Z njo so zbrali več kot 200 milijonov dolarjev za pediatrično raziskovalno bolnišnico St. Jude v Memphisu, k vsoti je 100 milijonov prispeval Isaacman, 50 milijonov pa je dodal Elon Musk.



Generalni sekretar Združenih narodov nad vesoljskim turizmom, katerega razmah lahko pričakujemo v prihodnjih letih, torej ni navdušen. Poudaril je, da takšni vesoljski projekti širijo brezup, prikazujejo korupcijo in v starših ne budijo svetlega pogleda na prihod­nost.



Guterres je sicer opozoril na politična trenja po svetu, na še vedno trajajočo zdravstveno krizo, jasno je tudi, da svet zamuja z ukrepi za boj proti podnebnim spremembam. »Okno priložnosti za omejitev segrevanja ozračja na le 1,5 stopinje Celzija od predindustrijske ravni se hitro zapira. Do leta 2030 moramo doseči 45-odstot­no zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,« je dejal. Ob tem sta dve največji gospodarstvi na svetu – Kitajska in ZDA – predstavili načrte, kako omiliti podnebno krizo. Kitajski predsednik Xi Jinping je napovedal, da država ne bo več podpirala industrije, ki uporablja premog, ameriški prvi mož Joe Biden pa je obljubil finančno pomoč najrevnejšim državam, da bi lahko posodobile energetski sektor.

