Ideje med ščetkanjem zob

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Preprosto laboratorijsko magnetno mešalo, naprava, ki vrti paličast magnet in tako meša tekočino. Uporabljam ga pri sintezah nanomaterialov in tudi za »aktivacijo« nanodelcev pri različnih aplikacijah. Gre za brezstično manipulacijo z magnet­nimi nanodelci, ki so nesferične oblike, in pri tem se mešalo uporablja na zelo unikaten način.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Raziskujem nove poti za izdelavo izredno majhnih magnetnih delcev – nanodelcev. Še zlasti me zanima kemijska sinteza v prisotnosti magnetnega polja, kar omogoča pripravo zelo zanimivih in uporabnih nanodelcev s podolgovato obliko. Tovrstne sinteze so kompleksne, saj pri njih na sam produkt vplivajo številni dejavniki, ki jih je treba skrbno načrtovati in dobro razumeti. Takšne nanodelce lahko nato uporabimo pri testiranju novih možnosti zdravljenja v medicini. Še posebej zanimiva področja uporabe so rakava obolenja, krvni strdki, bakterijski biofilmi in nevrodegenerativne bolezni.

Zakaj imate radi znanost?

Se mi zdi, da zato, ker verjetno najmanj omejuje svobodo. So pa tudi trenutki, ko zadeve ne gredo v hoteno smer, in takrat je, za hip, tudi nimaš posebej rad.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Prispevek k izboljšanju ali povrnitvi zdravja zdaj neozdravljivo bolnih.

Kdaj ste vedeli, da boste znanstvenik?

Med doktorskim študijem.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Gorsko kolesarstvo, tek, pokušanje vrhunskih vin in izbranih kav.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Se bo slišalo klišejsko, a se mi zdi, da res drži: zmožnost povezovanja in sodelovanja z raziskovalci z različnimi znanji in razmišljanje zunaj ustaljenih okvirov. Zase sem tudi ugotovil, da takšno razmišljanje in s tem povezane ideje posebej intenzivno navirajo med ščetkanjem zob.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Obseg nastalega novega znanja se podvoji v izjemno kratkem času, tako hitro kot še nikoli doslej v zgodovini. Tok zgodovine spreminja smer v tem trenutku, in kot kaže, nanj zelo vpliva energetika. V prihodnjih desetletjih bi lahko bilo to odkritje oziroma tehnologija, ki bi omogočila gigantsko proizvodnjo zares čiste energije.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Najbrž bi.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Upam, da bodo znanstveni preboji pri vseh znanih virih energije omogočali sinergije, s čimer bi dobili proizvodnjo energije v kar se da trajnostni obliki.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Nikolo Teslo – morda je bil tudi ljubitelj kave, kot sem sam. Lahko bi razdrla kakšno balkansko šalo.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Film Čudoviti um.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Številne selitvene vrste živali se orientirajo po zemeljskem mag­netnem polju. Pri nekaterih je zmožnost navigacije povezana z magnetnimi nanodelci, ki so združeni v skupke in sklopljeni z ionskimi kanalčki ter posledično vplivajo na prenos živčnih signalov. To se potem izrazi v zmožnosti navigacije. V laboratoriju želimo načrtovati in izdelati podobne magnetne strukture in jih uporabiti v povsem nove namene pri zdravljen­ju.