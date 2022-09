Iz narave za naravo

V nadaljevanju preberite:

Živimo v obdobju liberalnega kapitalizma, ki nas na vsakem koraku opominja, naj trošimo (še) več, medtem ko se na lokalni in globalni ravni pogovarjamo o zelenem prehodu oziroma zmanjšanju ogljičnega odtisa. Na veliko razglašamo, kako pomembno je preiti na rabo obnovljivih virov, rabo lokalnih materialov, kako ključna je samooskrba, saj skrajšuje dobavne verige oziroma transportne poti ...

To je še zlasti očitno na področju gradbene industrije, ki proizvede skoraj 60 odstotkov vseh odpadkov pri nas, zato bi se z njo morali resneje ukvarjati. Gradbene odpadke raje zavržemo, namesto da bi jih reciklirali in spet uporabili pri gradnji.

Ustvarjalni laboratorij Krater je interdisciplinarni kolektiv strokovnjakov z različnih področij, ki od leta 2020 deluje na območju zapuščene gradbene jame, poimenovane Bežigrajski krater. Na videz zanemarjeno območje so spremenili v prostor za različne raziskovalne dejavnosti ter izobraževanje o materialih in tehnikah naravne gradnje. Preizkušajo gradbeni potencial surove gline in rabe invazivnih rastlin, eksperimentirajo z biokompoziti iz podgobja (micelija), materiala prihodnosti, in podobno.