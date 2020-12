Izolirani od virusa, a tudi od prijateljev

V nadaljevanju preberite:

Pandemija covida-19 je močno posegla v naša življenja. Podrle so se dnevne rutine, ločnica med študijem ali službo in domom se je zabrisala, socialni stiki so se preselili na splet. Poleg preučevanja lastnosti virusa ter njegovega vpliva na telo človeka in živali je nastalo obširno pol­je raziskav, ki med drugim preučujejo tudi psihološke posledice pandemije.



Pogostnost in kvaliteta naših odnosov v različnih razvojnih obdobjih od otroštva do starosti močno vpliva na naše psihofizično zdravje in blagostanje ter mediira tveganje za različne bolezni in umrljivost. Ljudje smo socialna bitja in vedno smo vpeti v takšne ali drugačne odnose. Zunaj socialne interakcije z okoljem ne obstajamo. Kako so ukrepi med pandemijo, ko so v veliki meri omejili prav ta vidik bivanja, vplivali na naše duševno zdravje.