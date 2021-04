Izvidnica robotskih gospodarjev

V nadaljevanju preberite:

Humanoidne in pasje strojne naprave podjetja za razvoj robotov Boston Dynamics krasi že kar srhljiva stopnja fizične okretnosti, kar znajo v družbi domiselno predstaviti. Seveda so skrbno režirani posnetki še daleč od resničnosti, in da je Atlasu uspelo s poskakovanjem brezhibno prečiti poligon, je bilo potrebnih veliko poskusov in ponovitev. Toda jeseni 2019 smo vendarle videli pomemben mejnik, ko so Američani napovedali, da bo robot, podoben psu, Spot na voljo prvim kupcem.



Če bo šlo vse po načrtih, bo Spotu prihodnje leto sledil drugi komercialni produkt – skladiščni robot za prekladanje zabojev Stretch. S tem se je podjetje, ustanovljeno leta 1992, po skoraj treh desetletjih naposled prelevilo v proizvajalca uporabnih izdelkov, ne zgolj videov za strašenje tistih, ki jim gredo ob Terminatorju kocine pokonci.