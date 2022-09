Japonska raziskovalka Lune

Septembra 2007 je Japonska izstrelila satelit Selene ali Kaguja, po sondi Giten drugi japonski satelit, ki je krožil v orbiti Lune. Selene je okrajšava daljšega imena Lunarni in inženirski raziskovalec, angleško Selenological and Engineering Explorer, japonsko ime Kaguja pa izvira iz ljudske pripovedke o princesi Kaguji.

Izstrelitev: 14. septembra 2007 Utirjenje: 3. oktobra 2007 Velikost: 2,1 x 2,1 x 4,8 m Masa: 2914 kg Konec odprave: 10. junija 2009

Tretjega oktobra 2007 se je sonda uspešno utirila v polarno orbito, 9. oktobra je izvrgla relejni satelit Okina (ime prav tako izvira iz pripovedke), ki je krožil v orbiti 100 krat 2400 kilometrov, 12. oktobra pa še satelit VLBI ali Ouna z interferometrom, s katerim je iz orbite 100 krat 800 kilometrov proučeval gravitacijsko polje. Teden dni kasneje je sonda dosegla končno krožnico na višini 100 kilometrov.

FOTO: Jaxa

Satelit je bil opremljen s 13 znanstvenimi instrumenti, s katerimi so proučevali predvsem značilnosti površja in tudi gravitacijskega polja. Med večjimi odkritji satelita so bile lavne jame v hribovju Marius – to so cevasti predori, ki jih je ustvaril tok lave.

Takšne jame so na Luni globoke od nekaj metrov do več deset metrov, znanstveniki pa razmišljajo, ali bi bile primerne za raziskovalne postaje, da bi se človek skril pred neposrednim sončnim sevanjem. Po koncu odprave je satelit strmoglavil na površje ob kraterju Gill, na nam nevidno stran površja je strmoglavil tudi relejni satelit Okina, in sicer v bližini kraterja Mineur D.