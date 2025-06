Japonska sonda bo skušala pristati na površju Lune

Japonsko zasebno vesoljsko podjetje ispace bo danes s svojim pristajalnikom Resilience (Odpornost) v odpravi Hakuto-R Mission 2 skušalo pristati na Luni. To je njihov drugi poskus pristajanja. Prvič ni šlo, držimo pesti, da bo tokrat podvig uspel. Na krovu pristajalnika je tudi mali evropski rover Tenacious (Vztrajnost).

Resilience je z Zemlje odpotoval 15. januarja 2025 z raketo Falcon 9 podjetja SpaceX. Do Lune je ubral daljšo pot, ko je večkrat zakrožil okoli Zemlje, da je dobil ustrezen pospešek, pri tem pa ni potreboval toliko goriva kot za neposredno, le nekajdnevno pot. Pristajalnik bo predvidoma ob 21.17 po srednjeevropskem času skušal pristati na ravnici Mare Frigoris na severu Lune.

Misija je nadaljevanje neuspešnega poskusa pristajanja Hakuto-R Mission 1 leta 2023. 25. aprila 2023 so v nadzornem centru izgubili komunikacijo s plovilom v zadnjih trenutkih spuščanja proti površju. Analiza je pokazala, da je pristajalnik strmoglavil. Višinomer je v prvi misiji višino odčital na robu kraterja, posledično je pristajalno plovilo prezgodaj izklopilo motorje, v resnici pa je bilo še približno pet kilometrov nad površjem.

Resilience je po strojni opremi precej podoben svojemu predhodniku, ima pa posodobljeno programsko opremo, da se mu ne bo pripetila ista napaka. Ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Takeshi Hakamada je dejal, da je ispace pripravljen zapisati zgodovino, pri čemer se opira na izkušnje iz misije Hakuto-R 1. »Čeprav je misija dosegla pomembne rezultate, smo tik pred pristankom izgubili zvezo s pristajalnim modulom,« je pred dnevi dejal Hakamada. »Izkoristili smo podatke in izkušnje. To nas vodi, da odločno nadaljujemo,« je dodal.

Pristajalnik, ki se bo napajal s sončno energijo, ima pet znanstvenih instrumentov. Eden od teh je mikro vozilo Tenacious, ki ga je razvila luksemburška podružnica podjetja ispace. Tenacious je opremljen z visokoločljivo kamero, nameščeno na sprednjem delu, in majhno lopato za zbiranje vzorcev. Resilience ima na krovu tudi eksperiment z elektrolizerjem vode, modul za proizvodnjo hrane na osnovi alg in sondo za merjenje sevanja v globokem vesolju iz Tajvana, ki bi lahko prispevala k varnosti prihodnjih odprav s posadkami.

Na krovu so tudi spominska plošča »Listina univerzalnega stoletja« - gre za izmišljen dokument iz priljubljene japonske znanstvenofantastične franšize Gundam; Unescov pomnilniški disk, ki hrani jezikovno in culturno raznolikost; ter umetniško delo švedskega umetnika Mikaela Genberga Moonhouse (Lunarna hiša), ki je nameščeno na krovu vozilca Tenacious. Če bo Resilience uspešno pristal, naj bi deloval do dveh tednov (en lunin dan) na površini Lune, preden bo podlegel globokemu mrazu lunine noči. Za komunikacijo med plovilom in Zemljo skrbi mreža komunikacijskih anten Evropske vesoljske agencije. Misijo podpirajo tri 35-metrske antene v mreži Estrack, ki so v Španiji, Argentini in Avstraliji, ter 15-metrska antena v Francoski Gvajani. Pomemben delež podpore prek razširjene mreže Estrack zagotavlja tudi komercialna družba Goonhilly Earth Station Ltd v Združenem kraljestvu.

V podjetju ispace tudi sicer razvijajo robotska plovila, da bi širili prisotnost človeštva v vesolju in zgradili trajnostno cislunarno gospodarstvo. Podjetje je Hakamada ustanovil leta 2010 pod imenom White Label Space, leta 2013 pa je spremenil ime v ispace.

Obleganje Lune

V zadnjem obdobju je Luna znova v središču pozornosti. V zadnjih dveh letih je na njej uspešno pristal indijski pristajalnik Čandrajan-3, japonski SLIM je uspešno pristal na boku, zelo uspešna je bila kitajska odprava Chang'e 6, ki je na Zemljo tudi dostavila vzorce z nam oddaljene strani Lune. Ruska sonda Luna-25 je strmoglavila.

Več plovil so na Luno poslala tudi komercialna podjetja. Peregrine podjetja Astrobotic je odpravo končal že v Zemljini orbiti, Odysseus podjetja Intuitive Machines je pristal, a se je prevrnil. Blue Ghost podjetja Firefly Aerospace, ki je januarja poletela skupaj z japonsko odpravo, je v začetku maja že uspešno pristala na Luni.