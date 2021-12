Japonski milijarder znova na trdnih tleh

Po dvanajstih dneh sanjskega potovanja je japonski milijarder Jusaku Maezava znova na trdnih tleh. Uresničile so se mu otroške sanje, ko si je privoščil izlet na mednarodno vesoljsko postajo (ISS), a to je bila pravzaprav le uvertura v njegov še večji podvig, ko bo (predvidoma) leta 2023 poletel okoli Lune s Spacexovo raketo starship, ki jo trenutno še gradijo.

Maezava je pristal v puščavi v Kazahstanu. FOTO: Shamil Zhumatov/AFP

Vesoljski entuziast je odpotoval z ruskim sojuzom v spremstvu asistenta Joza Hirana in izkušenega ruskega kozmonavta Aleksandra Misurkina. Pristali so v mrzli kazahstanski puščavi. »Polet turističnega sojuza MS-20 je sklenjen,« so zapisali na spletni strani ruske vesoljske agencije Roskozmos. Po več kot desetletju je postaja znova doživela turistični obisk, na ruskem delu postaje sta bila letos tudi režiser in igralka, ki sta snemala kadre za film Izziv. Februarja prihodnje leto se obeta odprava Axiom 1, ko bodo na postajo pripotovali trije milijarderji – Američan Larry Connor, Kanadčan Mark Pathy in Izraelec Ejtan Stibe, zasebno odpravo bo vodil izkušeni nekdanji astronavt Michael López Alegría. Bogataši so kot prevozno sredstvo zakupili Spacexovo kapsulo dragon.

Kuhanje čaja in spanje

Šestinštiridesetletni Maezava je dogodivščine v vesoljskem laboratoriju vseskozi delil z oboževalci na družbenih omrežjih. Milijonom sledilcev je pojasnil, kako drugačno je ščetkanje zob v breztežnostnem prostoru in kako poteka opravljanje male potrebe. »Lulanje je enostavno,« je dejal in pojasnil, kako uporabljajo poseben sesalec, ki posesa urin in ga nato skozi sistem postaje pretvori v pitno vodo. Predstavil je tudi, kako je spati v breztežnostnem prostoru, in spregovoril o pitju čaja. V vesolju je imel tudi modno revijo oblačil z vesoljskimi motivi. Japonec je namreč svoje bogastvo – po Forbesu je ocenjeno na 1,7 milijarde evrov – ustvaril s spletno trgovino z oblačili. Prav tako je na ISS bobnal, kot mladenič je namreč v glasbeni skupini igral ta inštrument.

Leto vesoljskega turizma

Maezavo je svetovna javnost spoznala leta 2018, ko je napovedal drzno popotovanje okoli Lune. Zdaj poteka izbor njegovih sopotnikov, v vesolje bi rad popeljal osmerico umetnikov, ki bodo avanturo opisali ali orisali v svojih delih. Koliko je Japonec plačal za odisejado okoli Lune, ni znano, prav tako ne, koliko je plačal za pot na ISS. Po dostopnih podatkih so poleti, ki jih je organiziralo podjetje Space Adventures v sodelovanju z Roskozmosom, stali od 18 do 35 milijonov evrov.

Dogodivščine na postaji je delil z oboževalci na družbenih omrežjih. FOTO: Jusaku Maezava/instagram/Reuters

Letos smo vsekakor spremljali začetek nove ere vesoljskega turizma, ki je v domeni bogatih. Še dosti vode bo preteklo, preden bodo vozovnice cenovno dostopne večini. Turistom so vrata do vesolja (oziroma do njegovega roba) letos odprli zasebniki: Jeff Bezos s podjetjem Blue Origin, Richard Branson z Virgin Galacticom in Elon Musk s Spacexom. Veliko pred njimi je Roskozmos v sodelovanju z ameriškim podjetjem Space Adventures ponujal turistične aranžmaje. Na postajo je ruska agencija od leta 2001 popeljala sedem turistov. Prvi vesoljski turist je bil aprila 2001 ameriški poslovnež Dennis Tito, zadnji na ISS pred Maezavo pa je bil Guy Laliberté, soustanovitelj svetovno znanega kanadskega cirkusa Cirque du Soleil.

Sledil je daljši premor, ko je Nasa leta 2011 upokojila raketoplane. Ruski sojuzi so bili edino plovilo, prilagojeno za prevoz človeške posadke. Nasa je redno odkupovala sedeže, lani pa so se ti znova sprostili, ko so Američani dobili lastna plovila – Spacexove dragone, ki jih podjetje namenja tudi turizmu.