Japonski rentgenski satelit

Japonska vesoljska agencija je izstrelila kar nekaj satelitov za preučevanje vesolja v rentgenskem svetlobnem spektru. Eden izmed njih je bil Suzaku (sprva Astro-EII), poimenovan po mitološki ptici, zaščitnici juga. Satelit so sestavili v sodelovanju z Naso.Opazoval naj bi jate galaksij, ostanke supernov in jedra galaksij, a že nekaj tednov po utirjenju v orbito se je zapletlo. Zaradi okvare hladilnega sistema je izhlapela celotna količina tekočega helija, zato je odpovedal rentgenski spektrometer, ki je bil glavni znanstveni instrument. Preostala dva sta delovala normalno. Z rentgenskim spektrometrom so nato opremili satelit Hitomi, ki so ga izstrelili dobro desetletje pozneje, a je prav tako naletel na težave in kmalu prenehal delovati. Suzaku je okrnjen deloval do septembra 2015, ko ga je Jaxa ugasnila.