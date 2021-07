Najzahtevnejše raziskave tudi v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

»Temeljnih in prebojnih raziskav si danes brez uporabe superračunalnika ne moremo več predstavljati,« pravi dr. Aleš Bošnjak, direktor Instituta informacijskih znanosti Izum v Mariboru, kjer so pred dvema mesecema uradno zagnali superračunalnik Vega. Ta uvršča Slovenijo po računalniški moči med prvih 15 držav na svetu. Dr. Bošnjak je med drugim izpostavil:



Superračunalnik Vega postavlja Slovenijo po računski moči na sam vrh evropskih držav in bo raziskovalcem omogočal izvajanje najzahtevnejših raziskav v vedah, ki delajo z velikimi količinami podatkov in zahtevnimi računskimi operacijami. Primeren bo torej za analize na področjih, kot so teoretska fizika in fizika delcev, astrofizika, vremenoslovje, biomedicina, genska tehnologija in nevroznanost in umetna inteligenca, povedal sogovornik.



Bošnjak je spregovoril tudi o tem, da Slovenija še vedno nima enotne platforme za iskanje in dostop do celotnih besedil elektronskih informacijskih virov: »Z najsodobnejšimi tehnologijami nam je uspelo narediti iskalno orodje, s katerim lahko najdemo prav vse elektronske vire, ki so bili kjerkoli v Sloveniji kupljeni oziroma indeksirani.«



Nekaj je povedal tudi o semantičnem spletu, ki je njegovo ožje študijsko področ­je. »Semantični splet se je začel razvijati že pred več kot 15 leti, ampak v zadnjem času dobiva vse večji pomen, saj vsi sodobni iskalniki uporabljajo semantične tehnologije. Najbolj znan uporabnik semantičnega spleta je seveda Google, ki vključuje vse baze ontologij. Semantični splet pomeni, da je za vsako vsebinsko področje narejena posebna ontologija oziroma baza, v katero se na točno določen način zapisujejo pojmi, njihovi ožji in širši pomeni ter omejitve in pravila sklepanja. V Izumu želimo poleg ontologij, ki na spletu že obstajajo, in iskalnika, ki smo ga izdelali na zelo specifičen način, v prihodnje uporabljati tudi našo lastno ontologijo, ki jo imenujemo Splošni geslovnik Cobiss, ki bo omogočil bistveno hitrejše in bolj učinkovito iskanje, s čimer bomo svoje uporabnike podprli na podoben način, kot jih podpira Google.«