Kitajska objavila prve fotografije z Marsa

Po rampi se bo rover spustil s pristajalnega modula. FOTO: CNSA/ Reuters

Kitajska je predstavila prve fotografije z Marsa, ki jih je posnel njihov rover Zhurong. Ta je na Marsu pristal v soboto po srednjeevropskem času. Kitajska je tako postala šele druga* država, ki je na Mars dostavila dlje časa delujočega robota, po ZDA, ki je pri tem tudi najuspešnejša.Kitajska se je velikega uspeha razveselila že februarja, ko je v orbito utirila sondo Tianwen-1, ki je tudi prevažal roverja. Ta je uspešno preživel izjemno zahteven manever vstopa v atmosfero, ustreznega zaviranja s padali in potisnimi motorji. Objavljene fotografije kažejo, da do napak pri pristajanju in nadaljnjem postopku spuščanja roverja na površje ni prišlo. Videti je, da so se solarni paneli, prek katerih se bo napajal okoli 240-kilogramski rover, dobro odprli, na mestu je tudi antena, prek katere bo v povezavi s Tianwenom komuniciral z Zemljo.Zhurong je precej podoben ameriškima roverjema Spirit in Opportunity. Morda bo tudi kitajski robot sledil njuni sreči: predviden je namreč za 90 dnevno delovanje, takšno življenjsko dobo so predvideli tudi roverskima dvojčkoma, a sta močno presegla pričakovanja.Preučeval bo geologijo, mineralno sestavo tal, spremljal bo magnetno polje in podnebje. Opremljen je s kamerami, radarjem, senzorjem za magnetno polje, vremensko postajo in instrumentom za kemično analizo kamnin.Zhurong je pristal na ravnici Utopia Planitia, ki je ostanek trka večjega nebesnega telesa v Mars. Območje je široko več kot 3000 metrov.*Za prvi uspešen pristanek se šteje sovjetska sonda Mars 3 , a je delovala vsega nekaj sekund.