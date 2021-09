Kitajski astronavti znova na trdnih tleh

Trije kitajski astronavti so se po 92 dneh bivanja na modulu Tianhe, ki je osrednji del nastajajoče kitajske vesoljske postaje Tiangong (nebeška palača). Kitajska vesoljska agencija je sporočila, da se astronavti po pristanku v puščavi Gobi okoli pol osme po srednje evropskem času počutijo dobro. Tako dolgo še nobena kitajska posadka ni bila v vesolju.Posadka, ki je tri mesece krožila v orbiti na višini okoli 380 kilometrov, se je v četrtek vkrcala v kapsulo Shenzhou 12 in se napotila na trdna tla. Še ena uspešno sklenjena odprava dokazuje vse večjo odličnost Kitajske v vesoljski industriji.inso površje zapustili 17. junija, med bivanjem v vesolju pa so med drugim preskusili komunikacijske naprave in pripravili osrednji modul na prihod dodatnih. Poveljnik odprave Nie Haisheng je bil tokrat tretjič v vesolju, Liu Boming drugič, Tang Hongbo pa prvič. Shenzhou 12 je sicer sedma kitajska odprava s človeško posadko.Celotna konstrukcija bo predvidoma sestavljena prihodnje leto, ko nameravajo izstreliti še dva modula. Vesoljska postaja bo imela obliko črke T, bo pa velika kot nekdanja ruska postaja Mir, a hkrati precej manjša od mednarodne vesoljske postaje.Osrednji modul Tianhe je opremljen z več prostorčki za astronavte, ima tudi telovadnico s tekaško stezo in kolesom, saj morajo astronavti vseskozi vzdrževati telesno pripravljenost, kajti breztežnost negativno vpliva na mišice in kosti.Kitajska ima vse bolj velikopotezne načrte v vesoljski industriji in je tudi vse bolj uspešna. Zabeležili so več uspešnih odprav na Luno, med drugim so pristali – kot prvi – na nam oddaljeni strani Lune, lani so z nje tudi prinesli vzorec. Uspešno so (in to v prvem poskusu) pristali tudi na Marsu. Razvijajo pa tudi človeški program, a ker zaradi političnih vzrokov ne smejo na mednarodno vesoljsko postajo si gradijo svoje.