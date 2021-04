Klop kot stvor iz vesolja

Pogled na klopa je neprijeten že, če ga na delu telesa opazimo s prostim očesom. Če pa vmes postavimo še elektronski mikroskop, se lahko upravičeno zgrozimo. Prav to je naredil dr., geolog in velik ljubitelj narave, ki je klopa pobral v gozdu v okolici Mirne Peči, ko je pred kratkim spet iskal delce meteorita Novo mesto Fotografija, obarvana ob kasnejši obdelavi, prikazuje v obliki žage oblikovana klopova usta, s katerimi se ta zarije v žrtev. Ambrožič je na svojem blogu zapisal, da ob mikroskopskih posnetkih najprej pomisli na prikazen iz vesolja, opozarja pa na dve najpogostejši in nevarni bolezni, ki ju prenaša ta žival – na lymsko boreliozo in klopni meningoencefalitis.»Ker sem meningitis nekoč že prebolel, se dobro zavedam, kako huda bolezen je. Edina zaščita pred to virusno boleznijo centralnega živčevja je pravočasno cepljenje, zaščite pred boreliozo pa zaenkrat še ni, zato je pomembno, da uporabljamo repelente. Za meningitisom po podatkih NIJZ v Sloveniji zboli okoli 300 ljudi na leto, za boreliozo pa okoli 5000,« smo še izvedeli na avtorjevem blogu na spletnem mestu bojanambrozic.com. Fotografija je bila posneta z vrstičnim elektronskim mikroskopom v laboratoriju Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije.