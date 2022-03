Lekcija nemškega energetskega preobrata

V nadaljevanju preberite:

Za proces odstopa od uporabe fosilne in jedrske energije in uporabo obnovljivih virov v Nemčiji uporabljajo izraz Energiewende ali energetski preobrat. Rezultat naj bi bila predvsem manjša proizvodnja ogljikovega dioksida kot stranskega produkta pridobivanja elektrike iz fosilnih virov in večja varnost zaradi neuporabe jedrskih elektrarn.

Preteklo nedeljo, 27. februarja, pa je nemški minister za gospodarstvo in podnebne aktivnosti ter podpredsednik nemške vlade Robert Habeck izjavil, da bo »ministrstvo proučilo vprašanje, ali lahko razveljavimo zaustavitev preostalih jedrskih elektrarn«. Dodal je, da vprašanja »ideološko ne bi zavrnil«. Gre za politika stranke zelenih, ki je še pred kratkim dosledno zavračal takšno možnost in tudi na tem gradil politično kariero.

Četudi bi politika to želela, ni nujno, da se bo zgodilo. Načrtovanje obratovanja jedrske elektrarne namreč poteka za več let vnaprej, treba je zagotoviti gorivo, opraviti varnostne študije, kar zahteva čas. Zaradi tega za zdaj celo lastniki preostalih nemških jedrskih elektrarn v izjavah zavračajo možnost podaljšanja obratovanja. Ponovni zagon pred dvema mesecema zaustavljenih elektrarn pa bi bil še bolj zahteven. Če bi Nemčija svoje jedrske in termoelektrarne opuščala v obratnem vrstnem redu, bi do danes nemško elektrogospodarstvo v atmosfero spustilo vsaj za pol milijarde ton manj ogljikovega dioksida. Tudi bolezni dihal, kot posledice izpustov iz premogovnih termoelektrarn bi bilo veliko manj.