Lidarski posnetki razkrili arheološka najdišča

Z lasersko tehnologijo lidar so raziskovalci v Mehiki našli skoraj petsto še večinoma neznanih arheoloških najdišč, ki pa za zdaj ostajajo pod debelo vegetacijo. Raziskava je sledila manjši lidarski analizi, v kateri so, kot so lani poročali v reviji Nature, v zvezni državi Tabasco odkrili najstarejšo in tudi največjo majevsko strukturo Aguada Fenix. V dolžino meri kar 1400 metrov, v višino od 10 do 15 metrov, iz nje se vije dvajset značilnih dvignjenih poti, izvira pa iz obdobja od 1000 do 800 let pred našim štetjem.

Tokrat so raziskovalci vzeli pod drobnogled lidarske posnetke ozemlja, velikega 84.500 kvadratnih kilometrov, ki jih je zbrala mehiška vlada. Ločljivost posnetkov za arheološke raziskave ni bila najboljša, a dovolj dobra za primerjavo z nekaterimi drugimi zemljevidi. Da so se prepričali o najdbah, so raziskovalci tudi v naravi pregledali to območje.

Z analizo so razkrili 478 objektov, nekaj jih je bilo zelo podobnih strukturi Aguada Fenix. Podobne objekte so našli tudi v okolici San Lorenza, kjer je arheološko najdišče Olmekov, ki so na ozemlju današnje Mehike živeli še pred Maji. Za to civilizacijo so značilne velikanske kamnite glave s čelado.

Za civilizacijo Olmekov so značilne velikanske kamnite glave s čelado. FOTO: Stringer Mexico Reuters

Po mnenju arheologa Takeshija Inomate z arizonske univerze, ki je vodil študijo, je bila morda ravno olmeška arhitektura navdih za majevsko. Odkrili so še štiri druge arhitekturne tipe objektov, ki so nastali ali pod vplivom drugih kultur ali v drugem času, menijo raziskovalci. Toda do jasnih zaključkov bodo morali arheologi najdbe še natančno analizirati in datirati na kraju samem. Študija je bila objavljena v reviji Nature Human Behaviour.