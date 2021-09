Majhen, a inovativen

Izstrelitev: 2. novembra 2009

Masa: 120 kg

Velikost: 60 cm x 70 cm x 85 cm

Višina orbite: 725 km

Vrednost odprave: 18 milijonov evrov

Vesoljska tehnologija je bila vedno med najbolj inovativnimi, saj morajo inženirji razviti sisteme, ki bodo (več let) zdržali v vesolju. Tako so tudi številni sateliti, ki opravljajo znanstvene naloge, pravzaprav demonstracijske narave, da se tako inženirji kot odločevalci z denarjem prepričajo o njihovi uporabnosti.Med takšnimi so tudi evropski sateliti Proba, ki so nastali v programu Demonstracijske tehnologije v orbiti, kar je pravzaprav zadnja stopnja razvoja, pravijo pri Esi. »Nove tehnologije morajo biti predstavljene v orbiti, še posebej ker uporabniki rabijo dokaze o uspešnosti, kajti uporaba novih tehnologij je vedno tvegana,« pojasnjujejo.S takimi projekti pa dobijo priložnosti tudi manjša evropska vesoljska podjetja. Satelit Proba-2, naslednik enice, izstreljene 21. oktobra 2001, je med najmanjšimi evropskimi sateliti. Okoli 120-kilogramov (ob izstrelitvi) težak satelit so sestavljala podjetja iz desetih evropskih držav in Kanade. Opremljen je s kar 17 inovativnimi napravami in štirimi znanstvenimi instrumenti za preučevanje vesoljskega vremena. Med drugim so na mikrosatelit nadeli nov tip litij-ionske baterije, pa napredni sistem za učinkovito rabo energije, nove kombinacije materialov, digitalni sončni senzor, potreben za navigacijo, sistem, ki meri temperaturo in tlak okoli satelita, novi magnetometer in mikrokamero.Preskusili pa so tudi novo napravo za sledenje zvezd, potrebno za pravilno orientacijo satelita. Takšno napravo so nato namestili na plovilo BepiColombo, ki je zdaj na poti do Merkurja.Satelit je opremljen tudi s senzorji za opazovanje Sonca in njegove korone ter senzorji za analizo nabitih delcev. Satelit je imel predvideno življenjsko dobo dveh let, a še danes uspešno kroži v sončno sinhroni polarni orbiti na povprečni višini 725 kilometrov. Izstrelili so ga s kozmodroma Plesetsk z raketo rokot, istočasno so izstreliti tudi satelit SMOS za opazovanje vodnega cikla in podnebja.Pri Esi že sestavljajo Probo-3, nared bo predvidoma čez dve leti.