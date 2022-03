Mehurčki, ki uničujejo bakterije, viruse in jeklo

V nadaljevanju preberite:

Projekt Caviphy, ki ga vodi prof. dr. Matevž Dular, je bil uspešen na prvem letošnjem razpisu evropskega raziskovalnega sveta (ERC), namenjenem projektom za potrditev koncepta raziskav (proof of concept). Ekipa, ki deluje na ljubljanski fakulteti za strojništvo, bo tako lahko naredila prve korake h komercializaciji naprave za predhodno obdelavo aktivnega blata iz komunalnih čistilnih naprav, pridobila še en patent, načrtujejo pa tudi ustanovitev podjetja in širitev tehnologije kavitacije na druga področja.

Blato čistilnih naprav je le prva od cele vrste možnosti uporabe tehnologije kavitacije, pravi Dular, inženir, ki se je ukvarjal s črpalkami, erozijo in tudi raketami, pri projektih kavitacije pa se je moral seznaniti še s širokim poljem kemije in biologije. Konkurenčna prednost je namreč znanje, kako kavitacija deluje. Mogoče je širjenje njene uporabe na uničevanje virusov, čiščenje vode bazenov za manj klora, vode za namakanje in drugo.