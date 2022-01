Meka bliskajoče elektronike

V nadaljevanju preberite:

Leto se za ljubitelje telefonov, televizorjev in pametnih stranišč obvezno začne s sejmom Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegasu, kjer se domišljija proizvajalcev strga z verige in se pokažejo številne konceptne naprave, ki jih nikoli ne bo v trgovinah. Letos pa je bilo malo drugače in večino prikazanega bo bržkone mogoče ter tudi smiselno kupiti.

Pri televizorjih smo naposled uzrli nov tehnični pristop, ki bi znal premešati karte. Tod že leta divja dvoboj med tehnologijama OLED in LED LCD. Prva označuje organske svetleče diode in jo razvija predvsem LG. Druga pa klasični pristop zaslonov s tekočimi kristali nadgrajuje z ozadno osvetlitvijo z diodami LED in je zaščitni znak Samsunga. Ta omenjena svetila vztrajno krči, in sicer s ciljem postaviti po eno diodo za vsak piksel, v tržno imenovanem konceptu microLED, ki sestavlja njihove pregrešno drage butične zaslone the wall. Toda ravno v Samsungovi podružnici Display so zdaj, tri leta po prvem razkritju, končno pokazali prve zaslonske panele s tehnologijo QD-OLED, ki združuje organske svetleče diode s kvantnimi pikami.