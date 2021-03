Memi grejo za milijone

V nadaljevanju preberite:

Žetoni NFT so sad razvoja tehnologije blockchain, se pravi veriženja podatkovnih blokov, ki je podlaga za kriptovalute, kot sta bitcoin in eter. Šifriranje v verigah podatkov v osnovi zagotavlja, da je dovoljeno bloke v verigi le dodajati in obstoječih ni mogoče spreminjati, s čimer denimo pri kriptovalutah beležimo zgodovino transakcij. NFT je kratica za non-fungible token ali nezamenljivi kriptožeton. Kovanci kriptovalut so enaki, žetoni NFT pa so unikatno podpisani.



Razmah trgovanja z žetoni NFT ima zato podobno ozadje kot vnovični skok kriptovalut. V pandemskih časih, ko je veliko klasičnih gospodarskih panog zajela kriza, obenem pa donosi na obveznice v splošnem stagnirajo, se je pojavil presežek investicijskega denarja. Lani smo na ta račun dočakali ponovne rekorde v tečaju bitcoina, letos pa so ti ljudje z NFT našli nov cilj naložb. Tako je najpomembnejša opazka bržkone ta, da se velika večina razvpitih nakupov izvede z namenom preprodaje. To pomeni, da smo po vsej sili priča napihovanju novega špekulativnega balona.