Moški, lovec ali ženska, lovka

V nadaljevanju preberite:

V antropološki literaturi 19. in 20. stoletja se je uveljavila znana podoba: moški se vrača z lova s plenom, ženska pa obdela kože, skrbi v njegovi odsotnosti za otroke in z njimi nabira plodove. Tako je antropološki simpozij, ki sta ga leta 1966 organizirala Richard Lee in Irven DeVore, nosil dvoumen naslov: Man the Hunter, kar bi v slovenščino lahko prevedli ne samo kot Človek, lovec, ampak tudi kot Mož, lovec.

Za to obstajajo na videz smiselni razlogi: ženske so noseče devet mesecev, nekdo mora skrbeti za majhne otroke, ki bi bili na lovu v napoto ali ogroženi, moški pa so v povprečju večji, močnejši, hitrejši in opremljeni z arzenalom hormonov, ki vplivajo na vse, od rasti mišic do stopnje rdečih krvničk v krvi. Toda kot ponavadi se tudi tokrat znanost rada poigra z našimi predpostavkami in predsodki …