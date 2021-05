Mož, ki (po)ustvarja življenje

V nadaljevanju preberite:

V rezervatu Ol Pejeta, ki smo ga obiskali aprila, živita zadnji severni beli nosoroginji Najin in njena hčerka Fatu. Njuna podvrsta je funkcionalno že izumrla. Toda mednarodna ekipa znanstvenikov in naravovarstvenikov, ki deluje v okviru projekta BioRescue, od leta 2015 razvija tehnologijo, s katero bi severne bele nosoroge, žrtve vojn in mednarodnih tihotapskih verig, rešili pred usodo, ki se je še nedavno zdela neizogibna.



Eden ključnih ljudi projekta je Cesare Galli, ki v okolici Cremone na zemljišču nekdanje živinorejske farme vodi podjetje Avantea. Dr. Galli je eden od očetov kloniranja. Sodeloval je pri kloniranju legendarne ovce Dolly, v Cremoni pa je kloniral prvega telička (Galilea, 1999) in prvega konja (kobilo Prometheo, 2003).



Od leta 2000 se ukvarja z ustvarjanjem in presajanjem zarodkov elitnih tekmovalnih konj po metodi ICSI. To ga je tudi pripeljalo do Najin in Fatu, saj so konji rejne živali, ki so najbolj sorodni nosorogom. V Cremoni je dr. Galli s sodelavci doslej ustvaril devet zarodkov severnih belih nosorogov, in sicer iz zamrznjene sperme že umrlega samca Sunija in Fatujinih jajčec. Zarodke bodo morda že letos v Keniji vstavili v nadomestne matere – južne bele nosoroginje. Ob razvijanju vzporednih tehnologij oživljanja vrst, z matičnimi celicami, so znanstveniki, tudi dr. Galli, zmerno optimistični.