Mreže satelitov in tiha drama v atmosferi

Število umetnih satelitov hitro narašča. Danes je v orbiti več kot tri tisoč delujočih satelitov, po napovedih pa naj bi se jih do konca desetletja okoli Zemlje gnetlo celo sto tisoč. Če dandanes večje telo (odslužen satelit ali del izstreljene rakete) zgori v atmosferi približno enkrat na dva tedna, bodo čez deset let sateliti padali kot za stavo. Znanstveniki se problema vse bolj zavedajo in bojijo se, da bo veliko število satelitov pripeljalo do nenadzorovanega geoinženirskega eksperimenta.

Med prvimi je na ta problem pred kratkim opozoril Aaron Boley, profesor na univerzi Britanske Kolumbije. Še posebej je izpostavil aluminij, pomemben sestavni del satelitov. »Večina podjetij bo želela izstreljevati poceni satelite, ki jih bo po petih letih treba zamenjati,« je povedal Boley za Delo. »Osredotočeni so na poceni materiale, zato pričakujem, da bo vsebnost aluminija v satelitih še večja kot običajno.« Obenem so sateliti zgrajeni tako, da bi čim bolj učinkovito razpadli v atmosferi, saj nočemo, da bi večji kosi satelita preživeli in padli na Zemljo.