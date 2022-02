Na Luno ne bo treščil Spacexov, ampak kitajski del rakete

Pred tedni je završalo, ko so astronomi odkrili, da bo na nam nevidno stan Lune treščil odslužen del rakete. Takrat so sporočili, da bo 4. marca na površje padel odsluženi del rakete podjetja Spacex, a zdaj pravijo, da gre pravzaprav za kitajsko raketo.

Objekte v orbiti Zemlje in širše budno spremljajo, a jih je toliko, da se lahko tudi zmotijo. »Torej, raketa, ki bo trčila v Luno, ni tista, o kateri smo mislili, da je. To (nenamerna napaka) kaže na problem v pomanjkanju sledljivosti objektov v globokem vesolju,« je na twitterju pokomentiral astronom Jonathan McDowell.

Napako je priznal tudi astronom Bill Gray, ki je prvi opazil objekt na poti proti Luni. Iz opazovanj je ugotovil, da naj bi šlo za del rakete falcon 9, ki so jo izstrelili leta 2015 v odpravi DSCOVR.

Na zmoto ga je, kot pišejo pri Ars Technica, opozoril inženir Jon Giorgini iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon JPL. Grayju je sporočil, da trajektorija sonde DSCOVR ni blizu Lune, zato je malo verjetno, da bi lahko druga stopnja rakete bila tako blizu, da bi trčila. Začelo se je iskanje in ugotovili so, da bo v Luno trčila raketa dolgi pohod 3C, s katero so oktobra 2014 izstrelili kitajsko lunarno odpravo Chang'e 5-T1.

Trčenja seveda ne bomo videli, bo pa krater poskušal odkriti Nasin izvidnik – satelit LRO.