Največji kibernetski vdor v zgodovini ZDA

Osmega decembra so v kalifornijskem podjetju za kibernetsko varnost FireEye objavili, da so bili žrtve hekerskega vdora, v katerem so neznani visokousposobljeni napadalci vohljali za njihovimi strankami in orodji. Takšni dogodki običajno izzvenijo kot zanimivosti za skupnost informacijskih strokovnjakov, toda opisani je imel hudo drugačno usodo, saj se je v manj kot tednu dni prelevil v eno največjih obveščevalnih kriz v zgodovini ZDA. Izkazalo se je, da gre zgolj za majhen del zelo obsežne, mesece trajajoče vohunske kampanje, ki je prizadela mnoge ameriške vladne ustanove in največja podjetja, kot je Microsoft. Ko so se strokovnjaki družbe FireEye natančneje lotili iskanja kanala, po katerem so zlikovci prodrli v njihovo omrežje, so krivca našli v okuženi različici programa orion, ameriškega podjetja SolarWinds.