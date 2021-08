Napredna biotehnologija v napačnih rokah

V nadaljevanju preberite:

Ameriški pravnik in profesor na stanfordski pravni fakulteti ter izvedenec za bioetiko Henry T. Greely je v knjigi CRISPR People: The Science and Ethics of Editing Humans (Ljudje CRISPR: Znanost in etika človeškega genskega inženiringa – knjiga ni prevedena v slovenščino) popisal, kako je kitajski znanstvenik He Jiankui na lastno pest uredil genom dveh zarodkov in ju kot prvi na svetu implantiral v žensko maternico.



Avtor predstavi nekaj povsem konkretnih odgovorov, ki se tičejo številnih vprašanj uporabe genskega inženiringa tako na celicah zarodne linije kot tudi pri somatskih oziroma nespolnih celicah. Greely zaključi, da po njegovem mnenju gensko urejanje zarodkov ni nujno slabo samo po sebi in da se ga lahko – kakor prav vsako tehnologijo – uporabi tako v dobre kot slabe namene.