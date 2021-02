Nesporna resničnost matematike

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Samostojno delo opravljam skoraj izključno na računalniku, od poučevanjavečinoma računalniških predmetov, do branja in pisanja člankov. Zdaj tudi vsa interakcija z drugimi ljudmi poteka izključno prek videokonferenc. V normalnih časih pa uporabljam še tablo in kredo, saj je komunikacija veliko lažja, če si kaj narišemo.Ukvarjam se z dvema področjema raziskav. Prvo je algoritmična teorija grafov, katere cilj je razvoj hitrih postopkov, ki vrnejo pravilen odgovor na dani problem. Drugo področje pa je kombinatorična teorija iger, kamor sodi na primer šah in kjer lahko iščemo denimo najboljše strategije za zmago.Sestanki in predavanja so prek videokonference. Nimamo table in risalni programi niso učinkovito nadomestilo zanjo. Zaradi vsega tega je sporazumevanje težje, prav tako je skupinsko delo manj učinkovito. Samostojno delo pa je manj učinkovito zaradi počasnega domačega tiskalnika.Očarala sta me nesporna resnica v matematiki in pa logično razmišljanje. Ugibanju se izognemo s predpostavkami iz fizičnega sveta in na podlagi teh z uporabo implikacij pridemo do logičnega zaključka. Če predpostavke držijo in predstavljajo svet, potem je seveda naše odkritje zelo uporabno. V nasprotnem primeru ne moremo sklepati na realen svet, kljub temu pa smo vse pametnejši.Hitrejši algoritmi pomenijo hitrejše računalniške programe. Nihče si ne želi čakati deset sekund, da se odpre brskalnik, če to lahko pospešimo na eno sekundo. Odkritja v teoriji iger pa pomagajo na primer pri boljših poslovnih odločitvah.Na prvem tekmovanju Računanje je igra v osnovni šoli, na katerem sem zmagal, sem spoznal, da sem nadpovprečno nadarjen za matematiko. Odtlej ni bilo dvoma, da je moja prihodnost v matematiki, saj sem vsako leto tekmoval in to potrjeval. Z vpisom na doktorski študij pa sem zapečatil, da je ta prihodnost raziskovanje.Moja ljubezen do iger presega delo in se prenaša tudi na hobije v obliki družabnih in videoiger, pri katerih mi je zelo zabavno optimizirati svojo strategijo.Dobra etika dela, rutina, dobri temelji in nič daljših odmorov od dela, ko bi se recimo posvetil čisto drugemu področju.Šibko umetno inteligenco že poznamo recimo v obliki algortima za youtube. Predvidevam, da jo bomo razvili v vedno močnejšo, naslednji velik korak v tej smeri pa bodo verjetno samostojno vozeči se avtomobili.Samo če govorimo o tovarni čokolade.Stavil bi na elektriko iz obnovljivih energetskih virov s podporo nuklearne energije, da zadovoljimo povpraševanje med dnevnim nihanjem v vrhuncu porabe.avtorjem biblije za kombinatorično teorijo iger, ki je na žalost umrl za covidom-19.Dva filma mi takoj padeta na pamet: prvi je Čudoviti um o Johnu Nashu, ki je postavil temelje teorije iger, drugi pa Igra imitacije o Alanu Turingu, ki je postavil temelje za računalniške algoritme.Študente vedno preseneti, da je 1 = 0,999, kjer se 9 ponavlja v neskončnost. Zanimivo pa je, da skoraj nihče ne dvomi, da je 1/3 = 0,333, kjer se 3 neskončno ponavlja. Prvo enačbo dobimo tako, da pri drugi obe strani pomnožimo s 3.