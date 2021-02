Neuničljivi bebo proti facebooku

Michael in Xochi Birch, ki živita med San Franciscom, Britanskimi Deviškimi otoki in Londonom, bosta ob koncu meseca ponovno poslala na trg svoje spletno omrežje bebo, ki sta ga že nekajkrat prodala in spet kupila nazaj. Računata na nekdanje uporabnike, na radovedneže in na tiste, ki so se prevladujočih družbenih omrežij že naveličali. Britanski par pa se ne omejuje zgolj na medmrežje in tehnološke rešitve, v San Franciscu sta ustanovila elitni klub The Battery, v Veliki Britaniji pa kupila kar celo vas Woolsery in jo uredila po svojih zamislih.