Nevidni delci krojijo nastanek življenja

V prostoru med planeti in zvezdami švigajo kozmični žarki. Nanje so posebno pozorni astronavti in operaterji satelitov. Ti nevidni delci visokih energij pa igrajo tudi pomembno vlogo pri številnih procesih v vesolju. Med drugim so mešali štrene pri nastanku in ohranjanju življenja na Zemlji in (morda) na drugih planetih.



Ne samo prostor okoli Zemlje, vsak kotiček našega osončja poseljujejo živahni protoni in helijeva jedra. V znanstvenih krogih prav te delce poznamo pod nekoliko ponesrečenim imenom kozmični žarki. Odkrili so jih leta 1912, o njihovih lastnostih in obnašanju pa se še vedno učimo.



Ali so kozmični žarki nevarni za življenje? Konstanten tok galaktičnih kozmičnih žarkov verjetno ne, saj nas atmosfera precej dobro ščiti pred njimi. Bolj problematični bi bili lahko močnejši izbruhi na Soncu, ki v kratkem času v Zemljo izstrelijo veliko število delcev.