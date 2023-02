Sejem mobilne industrije po pandemiji znova na polnih obratih

Svetovni mobilni kongres (MWC) v Barceloni spet odpira svoja vrata. Tehnološki sejem se začne v ponedeljek in bo trajal do četrtka. Letos pričakujejo 80 tisoč obiskovalcev in 350 milijonov evrov ekonomskih učinkov za Barcelono in celotno Katalonijo.

V Barceloni se konec februarja že vrsto let srečujejo številni, ki jih povezuje navdušenje nad mobilno tehnologijo. A ne gre samo za navdušenje, ampak tudi za posel in politiko, zato bo v nedeljo večerja organizatorjev z lokalnimi in državnimi oblastniki, manjkal ne bo niti španski kralj Filip VI.

Tokrat bo sodelovalo dva tisoč podjetij in tisoč govorcev, od tega bo 40 odstotkov žensk. Največji razstavljavec na sejmu bo ponovno Huawei, zraven pa bodo tudi Amazon, Meta, Samsung, Microsoft, Honor ...

Vstopnice niso poceni

Dogodek bo prvič po pandemiji zadihal s polnimi pljuči, zato pričakujejo 80 tisoč obiskovalcev, kar je za dvajset tisoč več kot lani, a še vedno daleč od rekorda iz leta 2019, ko je sejem obiskalo 109 tisoč ljudi. Še naprej se namreč pozna, da ni povsem okreval azijski turizem. Ob vsem tem je zanimiv poudarek organizatorjev, ki trdijo, da niti ni pomembno, koliko ljudi bo sejem obiskalo, temveč da sejem omogoči povezovanje pravih ljudi za nove rešitve in napredek.

Vstopnice niso poceni, saj je najcenejša 878,9 evra, najdražja pa skoraj pet tisoč evrov, odvisno od tega, kakšne ugodnosti želi obiskovalec, saj so v najdražji paket vključeni tudi bivanje v luksuznem hotelu in vsi prevozi. V Španiji so še pred nedavnim veljali striktni ukrepi z nošenjem mask v zaprtih prostorih, toda tokrat ne bo nobenih zdravstvenih omejitev več. Maske ne bodo obvezne, gostje ne potrebujejo nobenega potrdila o cepljenju, prav tako ne bodo opravljali antigenskih testov.

Umetna inteligenca v pomoč bolnišnicam

V ospredju bodo različne teme, med drugim so organizatorji opozorili na potrebo po razširitvi globalne internetne povezljivosti in potencial omrežja 5G in celo 6G. Prav tako bodo predstavili vse trende na področju mobilne telefonije, torej na trgu, ki predstavlja bistvo sejma, poleg tega pa bodo govorili še o umetni inteligenci, mreženju podatkov v oblaku, metaverzumu …

Med novostmi bodo predstavili zanimiv sistem umetne inteligence (AI) v bolnišnicah, pri čemer lahko ustvarijo natisnjene 3D bioplastične materiale in robotske zunanje skelete (ekso skeleti), ki ljudem z gibalnimi težavami povrnejo možnost hoje.

Že precej dolgo tudi spoznavamo, da vsak napredek prinaša negativne učinke, predvsem na okolje. Prav zato bodo na sejmu mnogi razstavljavci pozornost namenili rešitvam za zmanjšanje porabe energije in manjšemu ogljičnemu vplivu telekomunikacij na okolje.

Honor z zložljivim mobitelom in zmogljivo baterijo

Veliko si od sejma obetajo pri kitajskem podjetju Honor, ki po ločitvi od Huaweija še išče svoj delež na svetovnem in tudi slovenskem trgu. Prav zato so poskrbeli, da bodo v Kataloniji na prizorišču nekateri slovenski novinarji, ki bodo spremljali predstavitev serije honor magic 5 s tremi pametnimi telefoni. V ospredju bo zložljivi telefon magic vs, zraven pa tudi precej zmogljiva baterija, ki premore kar 5100 miliamper ur in velja za najzmogljivejšo baterijo na svetu.

Kljub vsemu bo letošnji sejem nov korak v smeri, da glavne besede nimajo več mobilne naprave, temveč industrija aplikacij in omrežja. Prav zato bo letos na sejmu polovica udeležencev, ki niso neposredno povezani z mobilnimi telefoni, marveč se ukvarjajo z aplikacijami, logistiko, financami, videoigrami …

Barcelona še vsaj do leta 2030

Barcelona bo gostiteljica sejma ostala še vsaj do leta 2030. Organizatorji so ponosni, da jim je uspelo ustvariti prepoznavni dogodek, ki ga podpira tudi lokalno okolje. Letni sejem mobilne industrije v Barceloni gostuje že vse od leta 2006. Barcelona ima zato naziv »mobilna svetovna prestolnica«, pri čemer so ji mnogi že želeli vzeti primat, saj so za selitev sejma med drugim lobirali v Milanu, Parizu, Münchnu in celo v Madridu, toda katalonsko mesto si je organizacijo zagotovilo še za najmanj sedem let.

Kongres je spodbudil zaposlitev 7400 delavcev, toda v dneh pred začetkom prireditve se je zgodila huda nesreča. Med razkladanjem težkega materiala s tovornjaka se je namreč smrtno ponesrečil eden od lokalnih delavcev. Organizatorji se bojijo tudi stavke taksistov, ki se dobro zavedajo pomembnosti sejma, zato ga bodo poskušali unovčiti za povišanje plač, toda tovrstne zagate se pojavljajo vsako leto, na koncu pa se vozniki vedno uspešno dogovorijo za boljše pogoje.