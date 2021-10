Odkrili prvi planet zunaj naše galaksije?

Nihče ne ve natančno, koliko planetov je v celotnem vesolju, zagotovo jih je veliko. Nekaj tisoč smo jih odkrili v naši galaksiji, zdaj pa so morda zaznali prvega zunaj nje. Astronomi so previdni s trditvami, a podatki Nasinega rentgenskega observatorija Chandra in Esinega XMM-Newtona kažejo, da so v enem od krakov spiralne galaksije Messier 51 (M51), zaradi značilne oblike imenovane tudi galaksija Vrtinec, zaznali planet. Od nas je oddaljen okoli 28 milijonov svetlobnih let.

Astronomi so se zanesli na tranzitno metodo iskanja eksoplanetov, le da tokrat niso raziskovali v vidni, ampak v rentgenski svetlobi. Pri tranzitni metodi se svetlost opazovane zvezde malenkostno zmanjša, če pred njo zakroži planet. Rosanne Di Stefano s harvardskega centra za astrofiziko je iskala zmanjšanje rentgenske svetlobe v svetlih dvojnih sistemih. Ti so navadno sestavljeni iz nevtronske zvezde oziroma črne luknje ter še ene zvezde, v tem primeru zvezde z maso dvajsetih Sonc.

Zvezdni material se v bližini nevtronske zvezde ali črne luknje močno segreje in oddaja rentgensko svetlobo. Če se tu vmes postavi še kakšno nebesno telo, naši tehnologiji povsem zakrije rentgenske žarke. Tako so odkrili novega kandidata za eksoplanet, imenovanega M51-ULS-1. Sodeč po podatkih je, če gre v resnici za planet, velik kot Saturn, za en krog okoli svojega binarnega sistema pa potrebuje okoli 70 let. To je seveda težava pri dokazovanju njegovega obstoja, saj bo minilo več desetletij, preden bi ga znova zaznali s tranzitno metodo.

Galaksija Vrtinec, v kvadratku je lokacija planeta. FOTO: X-ray: NASA/CXC/SAO/R. DiStefano, et al.; NASA/ESA/STScI/Grendler

Lahko bi šlo tudi za kakšen oblak prahu, kar je sicer, kot so zapisali avtorji študije, malo verjetno, ker so podatki pokazali planetu podobno strukturo, medtem ko bi bil oblak videti bolj razpršeno. Prav tako menijo, da ne gre za kakšno manjšo zvezdo (rjavo ali rdečo pritlikavko), ker je sistem premlad za oblikovanje takih zvezd. Vendar bodo astronomi presejali še druge možnosti, preden bodo odgovorili, ali je človeštvo torej odkrilo prvi planet zunaj naše galaksije.

Kot še dodajajo v raziskavi, ima M51-ULS-1 zagotovo turbulentno zgodovino, saj je moral preživeti vsaj eno supernovo, ki je ustvarila nevtronsko zvezdo ali črno luknjo. Tudi prihodnost ni rožnata – čaka ga še eksplozija druge zvezde v sistemu.