»Pogled na zgodovinski razvoj kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost nam pokaže, kako so se spreminjale kazenskopravne vrednote – medtem ko je v Kraljevini Jugoslaviji prevladovala javna morala kot objekt varstva, se je ta kasneje spreminjal prek osebnega dostojanstva in morale do spolne nedotakljivosti,« poudarja akademikinja dr. Alenka Šelih v uvodni razpravi, ki je izšla kot ena od enajstih poglobljenih študij v zborniku z naslovom Odzivanje na spolno kriminaliteto: modeli, spreminjanje in družbeni kontekst. Monografija, ki sta jo pred nedavnim izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, podaja celovit vpogled v problematiko obravnave spolnih kaznivih dejanj v sodobnem kazenskem pravu.