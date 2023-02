Osmerica satelitov za spremljanje tropskih neviht

Mreža satelitov za spremljanje ciklonov izboljšuje vremensko napoved za ekstremne dogodke. Majhni sateliti vseskozi merijo površinske vetrove nad oceani in tako spremljajo oblikovanje tropskih neviht. Hkrati nad površjem merijo vlažnost prsti, s čimer izboljšujejo modelske napovedi hidroloških procesov. Pri delovanju si sateliti pomagajo s sateliti GPS, da določajo natančno pozicijo meritev. V odpravi zbirajo podatke še o povezavah med lastnostmi površja oceanov, vlažnostjo atmosfere in sončnim obsevanjem ter kako vse to vpliva na tropske nevihte. Po dveletni osnovni odpravi so začeli zbirati tudi podatke, s katerimi bolje razumejo, kako površinska temperatura oceanov vpliva na padavine in kako se iz močvirij, skritih pod gosto vegetacijo, sprošča metan.

Mreža je sestavljena iz osmih satelitov, z enim izmed njih – FM06 – so novembra lani izgubili stik. Preostali so v dobri kondiciji in za zdaj je celotna odprava podaljšana do konca leta. Sprva so načrtovali, da bodo sateliti delovati le dve leti. Pri Nasi so že napovedali, da na podlagi uspešnih mikrosatelitov izdelujejo njihove naslednike GNSS-R, ki bodo še bolj sofisticirani. Pri odpravi sodelujeta tudi tajvanska in evropska vesoljska agencija.