Otrok kot modni dodatek za oglaševanje tudi na tiktoku

Tiktok si je na mobilni telefon naložilo že več kot 2,6 milijarde ljudi, samo januarja letos 62 milijonov, skupno jih to aplikacijo dejavno uporablja najmanj 800 milijonov. Jasno je, da je tako velika množica ljudi, še posebno mladih, zelo privlačna za oglaševalce, prav to dejstvo pa skriva celo vrsto pasti za uporabnike.



Otroci so med najbolj hvaležnimi potrošniki, kar ni novost, a podjetja in oglaševalci so z uporabo novih tehnologij nagovarjanje najmlajših ciljnih skupin dodobra izpopolnili. Zakonodaja, ki bi ščitila najranljivejše, jim le s težavo sledi. Najstniki predstavljajo kar tretjino uporabnikov aplikacije tiktok, platforme kratkih videoposnetkov, a hkrati tudi platforme za kratke, privlačne in nemoteče oglase. Je 12-letnik, kolikor znaša starostna meja za aplikacijo, sposoben presoje?



Pri tiktoku trdijo, da ciljno oglaševanje za mladostnike ni dovoljeno, a hkrati predlagajo možnost ciljnih oglasov na uporabnike, stare med 13 in 17 let. Ne brez razloga je na Evropsko komisijo romala prijava zoper njihove domnevno sporne prakse, ki otrok in mladostnikov ne zavarujejo pred prikritim oglaševanjem. A kdo je tisti, ki naj nosi odgovornost?