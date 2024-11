»Pametna lizika«: Naprava, ki simulira okus v virtualnem okolju

Naprava, imenovana »lizika«, je podrobno predstavljena v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Inovacijo, ki odpira nova obzorja pri vključevanju čutnih zaznav v virtualno resničnost (VR), so razvili raziskovalci z Mestne univerze v Hongkongu. Sposobnost ustvarjanja različnih okusov uporabnikom ponuja povsem nove možnosti interakcije v digitalnem svetu, hkrati pa bi lahko našla uporabo v različnih industrijah, od izobraževanja in zdravstva do zabavne industrije, piše Arstechnica.

Diagram, ki prikazuje delovanje virtualne lizike. FOTO: Liu Et Al., 2024/pnas

»Okušanje« virtualne resničnosti

Okus je sestavljen iz petih osnovnih zaznav (sladko, slano, kislo, grenko in umami), ki jih v virtualnem okolju doslej ni bilo enostavno poustvariti. Različni pristopi, kot so kemična stimulacija, toplotne spremembe in električna stimulacija, so kljub obetavnim začetkom naleteli na omejitve, od preobsežnih sistemov za shranjevanje kemikalij do nepraktičnih ali celo za zdravje nevarnih (pol)izdelkov.

Ekipa pod vodstvom Yiminga Liua je našla rešitev v iontoforezi – tehniki, kjer ioni prehajajo skozi biološko varen hidrogel in prenašajo okuse na uporabnika. Ta metoda je energetsko učinkovita, varna in natančna, kar jo postavlja pred druge pristope. S kombinacijo agaroznega hidrogela, obogatenega s snovmi, ki se dajo okušati, in sodobnih tehnoloških komponent so razvili prenosno napravo, ki lahko (zaenkrat) simulira devet različnih okusov: sladkor, sol, citronsko kislino, češnjo, mleko, zeleni čaj, pasijonko, durian in grenivko.

Tehnične podrobnosti

Dimenzija lizike je 8×3×1 cm, tehta pa 15 gramov, kar je zelo podobno liziki, ki jo lahko kupimo v trgovini. V okvirju, ki spominja na liziko, so spravljeni litij-ionska baterija, mikrokrmilnik, Bluetooth modul, uporniki, kondenzatorji, MOSFET tranzistorji tipa »N« in »P« ter linearni regulatorji. Ti omogočajo brezžično upravljanje kanalov okusov prek grafičnega uporabniškega vmesnika v virtualnem okolju, še piše Arstechnica.

Inovativne možnosti uporabe - Medicinski testi okusa: Lizika bi lahko poenostavila in standardizirala preiskave za ugotavljanje motenj okušanja, ki je trenutno zamudno in nenatančno. - Virtualno nakupovanje: Uporabniki bi lahko v virtualnih trgovinah okušali izdelke, preden bi se odločili za nakup; - Izobraževanje in igre: Naprava bi otrokom omogočila raziskovanje okusov v učnem procesu, novost pa bi bila prav tako uporabna v svetu videoiger, kjer bi okušanje poskrbelo za dodatno dimenzijo pri igranju.

Okusi nastanejo, ko skozi gel steče električni tok, ki sproži sproščanje okusnih snovi na površino lizike. Uporabniki okus zaznajo z lizanjem, medtem ko dodane vonjalne kemikalije dodatno bogatijo izkušnjo. Naprava omogoča približno eno uro uporabe, ekipa, ki stoji za projektom, pa že raziskuje rešitve za podaljšanje delovanja in širitev nabora okusov.

Priprava na prihodnost

Pametna lizika ponuja vpogled v prihodnost bolj poglobljenih izkušenj VR, kjer bodo uporabniki lahko okušali digitalni svet z enako natančnostjo, kot ga zdaj vidijo in slišijo. Čeprav trenutne omejitve, kot je življenjska doba hidrogela, še zahtevajo izboljšave, je novost, ki so jo razvili na hongkongški univerzi, več kot zanimiva.