Perseverance osvaja »krokodila«

Devetega maja je rover Perseverance praznoval 1500. dan na Marsu. Robotski raziskovalec je namreč na površju sosednjega planeta pristal 18. februarja 2021. Trenutno je na spodnjem pobočju kraterja Jezero, kjer naj bi bile nekatere najstarejše kamnine na Marsu. Ekipa je območje poimenovala Krokodillen (krokodil) po gorskem grebenu v Predgorju princa Charlesa (Prins Karls Forland) na norveškem otroku Svalbardu. Na Marsu je planota, velika približno 30 hektarov, in se spušča zahodno in južno od hriba Witch Hazel.

Med hitrim pregledom območja so zaznali prisotnost gline v starodavnih kamninah, kar nakazuje, da bi morda tam nekoč lahko bila tekoča voda, ta je namreč potrebna, da se v naravi izoblikuje glina. Z dodatnimi odkritji gline bi lahko dodatno utrdili idejo, da je bilo območje, še preden je asteroid izoblikoval krater Jezero, nekoč prekrito s tekočo vodo, so zapisali na spletni strani Nasinega laboratorija za reaktivni pogon JPL.

V glini bi se lahko ohranile tudi organske spojine. Rover poleg raziskovanja tudi nabira vzorce v posebne cevke, ki naj bi jih nekega dne prinesli na Zemljo (kdaj in kako, ni jasno, po predvidenem proračunu naj bi bila povratna odprava na Mars preklicana). Ob prihodu roverja na novo območje so pripravili tudi novo strategijo zbiranja vzorcev, tako da nekateri ostanejo nezapečateni. Nezapečaten je ostal vzorec okroglih kamnov, ki ga je rover pobral konec aprila. Tako ima ekipa možnost, da roverju ukaže, da cevko izprazni in vnovič napolni z novo vsebino. Do zdaj je rover nabral skupno 26 vzorcev, od tega je torej ena nezapečatena. »Imamo še sedem praznih cevk, pred nami pa je še veliko poti, zato vzorcev zdaj ne bomo zaprli. To nam omogoča večjo fleksibilnost,« je dejala Katie Stack Morgan, znanstvenica pri projektu. Pri pripravi nove strategije so si morali odgovoriti na nekatera vprašanja, ali bi lahko zmanjšali kakovost vzorcev, ker bi jih kontaminirali, vendar so se strinjali, da je ta težava skoraj neznatna, saj je zanje pomembneje, da zberejo boljše in zanimivejše vzorce,« je dodala raziskovalka.