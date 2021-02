Petnajsttonski vohunski skrivnostneži

NRO je objavila posnetek enega izmed satelitov. FOTO. NRO

Izstrelitev: od leta 1988 do 2005

Energija: sončni paneli z razponom 45 metrov

Masa: ~ 15 ton

Orbite: od 440 do 720 km

Cena posameznega satelita: od 0,5 do 1 milijarde dolarjev

Naivno bi bilo misliti, da so v zemeljskih orbitah le znanstveni in komunikacijski sateliti. Človeštvo je v vesoljsko dobo vstopilo ravno zaradi vojne in vojske. V množici plovil so tako pomešani tudi vohunski, obveščevalni in drugi tajni sateliti, o katerih javnost izve le malo podrobnosti.Eni najtežjih satelitov, ki so jih poslali v orbito, so bili sateliti Lacrosse ali Onyx. Gre za peterico izvidniških satelitov ameriškega Nacionalnega izvidniškega urada (NRO). Po podatkih spletne strani Gunter's space so jih izdelovali v leta 1961 ustanovljenem podjetju Martin Marietta, ki se je nato leta 1995 spojilo v skupino Lockheed Martin.Prvi satelit so v orbito odpeljali 2. decembra 1988 z raketoplanom Atlantis z oznako odprave STS-27. Radarski satelit, menda z ločljivostjo enega metra, je bil sposoben opazovati tarče na tleh v kakršnemkoli vremenu, podnevi in ponoči. Po nekaterih javno dostopnih podatkih se je pri utirjenju satelita nekoliko zapletlo, zato so morali astronavti opraviti vesoljski sprehod in satelit v vesolju popraviti. Podrobnosti niso znane, saj ima po več kot tridesetih letih odprava še vedno oznako tajno.Preostale so nato izstrelili z raketami titan, in sicer 8. marca 1991, 24. oktobra 1997, 17. avgusta 2000 in 30. aprila 2005. Posamezen satelit naj bi stal od pol do ene milijarde dolarjev.Satelite so pod imeni Indigo in nato Lacrosse začeli razvijati konec leta 1976, tik pred izstrelitvijo prvega so projekt preimenovali v Onyx. Vsak od petih satelitov naj bi imel maso več kot 15 ton, opremljeni naj bi bili z veliko radarsko anteno, solarnimi paneli in radijskim oddajnikom. Solarni paneli naj bi imeli razpon 45 metrov. Utirili naj bi jih v različne orbite od 440 do 720 kilometrov visoko, a so se lahko spuščali in dvigali.Vsi sateliti naj bi že prenehali delovati, enico so iz orbite spravili leta 1997, dvojko 21. marca 2011, trije pa po javnih podatkih še vedno krožijo nad nami.