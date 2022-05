Po kitajskem še ruski veliki požarni zid

V nadaljevanju preberite:

Ruski medijski regulator Roskomnadzor, ki je tudi nekakšen vrhovni neformalni medmrežni cenzor, je že izdal poziv ruskim uporabnikom, naj svoje videovsebine iz youtuba čim prej prenesejo na rutube. Vendar posebnega navdušenja med ruskimi uporabniki ni zaznati, Rusi pa se hočeš nočeš pač prilagajajo in se odločajo za alternative, ki so na voljo. Facebook in twitter nadomeščata družbeni omrežji VK in odnoklassniki, ki jih po zadnjih statističnih podatkih uporablja že okoli osemdeset odstotkov Rusov, namesto instagrama je tukaj rossgram, ki pa za zdaj deluje zgolj poskusno.