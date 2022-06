Podnebne spremembe ogrožajo tudi skriti jamski svet

V nadaljevanju preberite:

Največja jamska žival na svetu in endemit podzemeljskih voda dinarskega krasa, ki lahko živi več kot sto let in se pri tem skoraj nič ne postara, navdušuje in povezuje. Nedavno se je v Trstu, enem od pionirskih središč raziskovanja krasa in proteusa, na dvodnevnem mednarodnem posvetu SOS Proteus, četrtem te vrste, zbralo 93 raziskovalcev iz Italije, Slovenije, Češke, Nemčije, Madžarske in Hrvaške. Predstavili so rezultate najnovejših raziskav o človeški ribici v zadnjem obdobju.

Med prvimi avtorji raziskav so predstavniki vseh aktivnih raziskovalnih skupin, zato je bil posvet realen pregled na področju raziskovanja in varstva proteusa v zadnjem obdobju, je povedal Gregor Aljančič iz jamskega laboratorija Tular, ki je posvet organiziral v sodelovanju z Edgardom Maurijem iz muzeja Speleovivarium Erwina Pichla, Nicolom Bressijem iz prirodoslovnega muzeja v Trstu, speleološkim društvom Adriatic in tržaško občino. »Največji rezultat tokratnega posveta je aktivacija italijanskih kolegov za raziskovanje in varstvo proteusa, med katerimi so nas posebej navdušili raziskovalci z univerze v Milanu, kjer proteusa doslej še niso podrobneje obravnavali,« je ocenil Aljančič.

Glavni poudarek raziskovanja pa je še vedno v Sloveniji, od koder je prišlo 13 prispevkov na posvetu.